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СВО кончится: математик-пророк выступил с прогнозом, когда это случится и кто одержит победу

Григорий Кваша, российский ученый, историк и ма...

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Григорий Кваша, российский ученый, историк и математик, вновь привлек внимание общественности своим последним прогнозом, опубликованным на платформе Life.ru. Известный своими точными предсказаниями мировых событий, Кваша этот раз заявил о дате завершения специальной военной операции, предсказав победителя конфликта.

Родившийся в 1954 году в Челябинске, Кваша с детства увлекался математикой, что в итоге привело его к разработке уникальной методологии прогнозирования событий. Соединив в своих исследованиях астрологию с математическими расчетами, он смог предсказать несколько ключевых исторических моментов, включая изменения на политической арене России и экономические потрясения в США.

В своем последнем прогнозе Кваша указывает на 2025 год как на время окончания текущей военной операции. По его словам, этот момент станет началом новой эры для России, которая, согласно его расчетам, одержит победу в этом конфликте.

Кваша уже доказал свою способность предсказывать судьбоносные события, включая результаты выборов и политические перевороты, что придает вес его последнему прогнозу. Несмотря на то, что верить или нет в его предсказания — личный выбор каждого, нельзя игнорировать тот факт, что многие его прежние прогнозы уже сбылись.

Метод Кваши интересен тем, что он не просто анализирует исторические данные, но и применяет сложные математические модели в сочетании с астрологическими принципами для прогнозирования будущих событий. Это подход, который отличает его от многих других прогнозистов, делая его выводы предметом интереса для широкой аудитории.

Таким образом, взгляды Кваши на будущее продолжают вызывать интерес и дискуссии среди аналитиков, политиков и обычных граждан, желающих понять, что ждет мир в ближайшие годы.

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