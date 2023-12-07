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«СВО кончится»: интеллектуально одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя

«СВО кончится»: интеллектуально одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя

9111.ru

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Григорий Кваша изучает астрологию, историю и математику около 30 лет. В процессе ученый осознал, что все события в мире происходят по кругу, и если детально изучать явления, процессы и даты прошлого, то можно предсказать будущее.

Предсказатель сумел предсказать дату начала вооруженного столкновения Российской Федерации и Украины. Теперь же Кваша, опираясь на свою теорию событийной цикличности, выяснил, когда СВО закончится.

Согласно утверждению пророка-математика, конфликт подойдет к своему разрешению в 2025 году, при этом 2023 год будет переломным в его ходе, где преимущество будет на стороне России, вследствие чего наша страна станет абсолютным победителем, сообщает онлайн-издание progorodsamara.

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