«СВО кончится»: интеллектуально одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя

Григорий Кваша изучает астрологию, историю и математику около 30 лет. В процессе ученый осознал, что все события в мире происходят по кругу, и если детально изучать явления, процессы и даты прошлого, то можно предсказать будущее.

Предсказатель сумел предсказать дату начала вооруженного столкновения Российской Федерации и Украины. Теперь же Кваша, опираясь на свою теорию событийной цикличности, выяснил, когда СВО закончится.

Согласно утверждению пророка-математика, конфликт подойдет к своему разрешению в 2025 году, при этом 2023 год будет переломным в его ходе, где преимущество будет на стороне России, вследствие чего наша страна станет абсолютным победителем, сообщает онлайн-издание progorodsamara.