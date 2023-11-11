«СВО кончится»: гениально одаренный пророк-математик Григорий Кваша огласил точную дату и победителя конфликта

Григорий Кваша, известный математик и историк, утверждает, что все события в мире проходят по циклам. Так, благодаря вычислениям возможно составлять прогнозы и видеть будущее.

Сейчас тема Специальной военной операци одна из самых актуальных у россиян. Григорий Кваша, сделав расчеты, попытался предсказать дату завершения этого вооруженного столкновения.

По словам математика-предсказателя, СВО должна закончиться в 2025 году, а 2023 год станет переломным в ее ходе. Более того, Григорий Кваша утверждает, что именно Российская Федерация станет безоговорочным победителем. Эту информацию публикует издание «ЦАРЬГРАД».