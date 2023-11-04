«СВО кончится»: фантастически одаренный пророк-математик Григорий Кваша огласил точную дату и победителя конфликта

Григорий Кваши, известный математик и историк, утверждает, что все события в мире подчиняются цикличности, и поэтому возможно делать прогнозы и видеть будущее при помощи математического анализа.

На данный момент тема Специальной военной операции является одной из основных для россиян, и Григорий Кваша решил использовать расчеты, чтобы спрогнозировать возможную дату окончания этого вооруженного столкновения.

По словам математика-предсказателя, СВО должна быть завершена к 2025 году, а переломным моментом в этом процессе будет 2023 год. Еще более захватывающая информация состоит в том, что Григорий Кваша утверждает, что Российская Федерация станет безоговорочным победителем этой Специальной военной операции, как сообщает журнал «ЦАРЬГРАД».