Григорий Кваша является создателем собственной уникальной системы астрологических прогнозов: от классического предсказания по звездам она отличается тем, что пророк ориентируется не на положение небесных тел, а на числа и даты событий прошлого. Вместе с тем, предсказатель изучает историю и математику, которые в совокупности с астрологией помогают ему видеть будущее.

Специальная военная операция на Украине является одной из самых обсуждаемых и интересующих людей тем, больше всего всех интересует вопрос, когда вооруженное столкновение России и Украины подойдет к концу. Григорий Кваша смог ответить на этот вопрос, составит прогноз по собственной математическо-исторической системе. Уточним, что предсказатель уверен, что все события в мире происходят системно, периодично, или же, грубо говоря, по кругу, поэтому изучая явления прошлого, анализируя даты с помощью математики и астрологии, он называет то, что ждет людей в будущем.

Согласно прогнозу Григория Кваши, Спецоперация на Украине закончится в 2025 году, при этом безусловным победителем станет Российская Федерация. Более того, после 2025 года человечество в принципе забудет об оружии как о способе решения конфликтов, и в мире станет спокойно, сообщает progorodsamara.