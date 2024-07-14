С начала 2022 года, когда вспыхнул конфликт между Россией и Украиной, мировое сообщество активно искало пути его разрешения. Обычно в таких случаях внимание приковано к политическим и экономическим аналитикам, однако в последнее время внимание привлекают и необычные голоса в этом диалоге.



Оксана Гордиенко, провидица с утвержденной репутацией, прогнозирует ослабление напряженности уже к концу этого года. Она заявляет, что уже осенью этого года могут быть предприняты меры к примирению, благодаря вмешательству США. Гордиенко уверена, что удастся избежать дальнейших эскалаций, что станет залогом начала процесса мирного урегулирования.



Алексей Волос - шаман. Он обладает особыми дарованиями! И он тоже видит скорое мирное разрешение конфликта. Он предсказывает прекращение СВО уже к осени текущего года и подчеркивает, что дипломатические усилия окажутся успешными, приведя к выгодному исходу для России. Волос акцентирует внимание на роли сверхъестественных сил в предотвращении новых угроз безопасности.Возможно, многие скептически относятся к прогнозам людей с паранормальными способностями, однако их голоса добавляют к диалогу о конфликте новые оттенки. Предсказания такого рода подчеркивают стремление общества к восстановлению мира и стабильности, предлагая нестандартные пути к разрешению международных кризисов и обогащая общественный дискурс свежими идеями.