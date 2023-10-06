Шуба понадобится в январе и феврале: в Гидрометцентре сделали прогноз на грядущую зиму

Руководитель Росгидрометра озвучил прогноз на январь-февраль 2024 года, где посоветовал не радоваться смещению климатических сезонов из-за глобального потепления.

Август 2023 года стал самым жарким месяцем в России за 130 лет наблюдений за погодой. Чем же обрадует или не обрадует россиян предстоящая зима?

По словам представителя российского Гидрометцентра Игоря Шумакова, несмотря на затянувшееся тепло, холода в январе и феврале настанут вовремя, и температура воздуха опустится ниже минус 25 градусов.

Глобальное потепление в России развивается быстрее в 2,5 раза, чем на всей планете в целом, но пока теплых зим ожидать не стоит: они еще очень долго буду морозными, и заставят купить еще не одну шубу, отмечает Игорь Шумаков.

Также, глава Росгидромета добавил, что процессы глобального изменения климата являются причиной роста количества природных бедствий, число которых будет только увеличиваться в ближайшие годы. К ним Игорь Шумаков отнес тайфуны и ураганы, а также сильные дожди.