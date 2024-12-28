Штраф 5 тысяч рублей и никакого праздника: россиянам напомнили чем может обернуться вырубка новогодних елей

Глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников напомнил россиянам об ответственности за незаконную вырубку новогодних ёлок.

В интервью газете «Известия» он отметил, что закон строго наказывает тех, кто решит сэкономить на покупке праздничного дерева, отправившись с топором в лес.

Какое наказание грозит нарушителям?

За вырубку одной ёлки без разрешения нарушитель может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей. При этом ёлка будет конфискована. Однако, если речь идёт о массовой вырубке, последствия могут быть куда серьёзнее — от крупных штрафов до уголовной ответственности, включая лишение свободы.

«Могут даже посадить в тюрьму. Поэтому ещё раз призываю отказаться от нелегальной заготовки ёлок», — подчеркнул Советников.

Усиленный контроль в преддверии праздников

С приближением Нового года сотрудники лесной охраны усиливают патрулирование лесных массивов. Это делается для предотвращения незаконной вырубки деревьев и сохранения лесного фонда страны. Важно помнить, что каждая срубленная ёлка вредит экосистеме, особенно если речь идёт о молодых деревьях.

Почему стоит выбрать альтернативу живым ёлкам?

Не только государственные органы, но и многие знаменитости поддерживают отказ от вырубки живых ёлок. Так, певица Анна Семенович высказалась против этой традиции, назвав её «глупой». По её мнению, наряжать живую ёлку стоит только в её естественной среде — в лесу или на улице, а не у себя дома.

Семенович подчеркнула, что использование искусственных ёлок или украшение домашних интерьеров другими способами позволяет сохранить природу и отказаться от вредных привычек.

Как можно сохранить традиции и природу?

Если вы хотите сделать новогодние праздники экологичными, рассмотрите следующие варианты:

Аренда живой ёлки в горшке. После праздников её можно вернуть или пересадить.

Искусственная ёлка. Современные модели выглядят очень натурально и могут использоваться долгие годы.

Эко-украшения. Сделайте праздничный декор из натуральных материалов: шишек, веточек хвои или сухоцветов.

Сохранение лесов — это не только забота о природе, но и важный вклад в будущее. Отказ от незаконной вырубки ёлок — шаг, который может сделать каждый. Вместо того чтобы рисковать штрафами или даже уголовной ответственностью, выбирайте законные и экологичные способы создать праздничное настроение.

