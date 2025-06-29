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"Стоит уже как импортный товар": почему дорожает картошка в России, откровения агрария

Картофель — неотъемлемая часть российской кухни...

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Почему картофель стоит больше, чем импортные фрукты в России в 2025 году?

Картофель — неотъемлемая часть российской кухни и символ сытности. Однако в 2025 году его цена стала неожиданно высокой, порой превышая стоимость импортных фруктов. Что стало причиной этого?

Причины роста цен на картофель

Несмотря на то, что фермеры выращивают картофель в больших объёмах, проблема заключается в сбытовой системе. Местный картофель часто дороже импортного.

Где выращивают картофель в России?

Россия остается одним из крупнейших производителей картофеля, ежегодно собирая более 28 миллионов тонн. Большая часть урожая поступает от частных хозяйств в аграрных регионах страны, таких как Поволжье, Урал и Центральная Россия.

Почему картофель из России дороже импортного?

Стоимость отечественного картофеля составляет 15-27 рублей за килограмм, но в розничной продаже его цена может достигать 160 рублей за килограмм. Причиной являются высокие транспортные расходы и особенности логистики, поскольку импортный картофель часто доставляется морем, что дешевле и быстрее.

Кто управляет ценой на картофель?

Цены на картофель устанавливают крупные торговые сети, а не фермеры. Малые хозяйства сталкиваются с трудностями, так как у них нет необходимых сертификатов и документов.

Как сделать картофель доступным?

Чтобы уменьшить цену на картофель, следует развивать фермерские рынки, улучшать логистику, а также поддерживать малые сельхозпроизводства.

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