"Стоит уже как импортный товар": почему дорожает картошка в России, откровения агрария
takprosto.cc
Почему картофель стоит больше, чем импортные фрукты в России в 2025 году?
Картофель — неотъемлемая часть российской кухни и символ сытности. Однако в 2025 году его цена стала неожиданно высокой, порой превышая стоимость импортных фруктов. Что стало причиной этого?
Причины роста цен на картофель
Несмотря на то, что фермеры выращивают картофель в больших объёмах, проблема заключается в сбытовой системе. Местный картофель часто дороже импортного.
Где выращивают картофель в России?
Россия остается одним из крупнейших производителей картофеля, ежегодно собирая более 28 миллионов тонн. Большая часть урожая поступает от частных хозяйств в аграрных регионах страны, таких как Поволжье, Урал и Центральная Россия.
Почему картофель из России дороже импортного?
Стоимость отечественного картофеля составляет 15-27 рублей за килограмм, но в розничной продаже его цена может достигать 160 рублей за килограмм. Причиной являются высокие транспортные расходы и особенности логистики, поскольку импортный картофель часто доставляется морем, что дешевле и быстрее.
Кто управляет ценой на картофель?
Цены на картофель устанавливают крупные торговые сети, а не фермеры. Малые хозяйства сталкиваются с трудностями, так как у них нет необходимых сертификатов и документов.
Как сделать картофель доступным?
Чтобы уменьшить цену на картофель, следует развивать фермерские рынки, улучшать логистику, а также поддерживать малые сельхозпроизводства.
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