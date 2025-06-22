Картофель всегда был символом русской крестьянской жизни, сытности и уверенности в будущем. Ранее считалось, что наличие картошки — это гарантия преодоления любых трудностей. Однако в 2025 году этот привычный продукт вызывает удивление: почему его цена выше, чем у бананов и мандаринов?

Почему картофель в России стоит как импортный фрукт?

Дело не в дефиците картофеля — фермеры выращивают его в больших объемах, а склады переполнены. Проблема заключается в системе сбыта, где местный картофель часто оказывается дороже импортного.

Где выращивают картофель и где его не хватает

Россия продолжает оставаться одним из крупнейших производителей картофеля. Согласно данным Минсельхоза, площадь посевов составляет более 1,5 млн гектаров, а годовой урожай превышает 28 миллионов тонн. Однако основная часть картофеля поступает с частных и фермерских хозяйств.

Особенно активно выращивают картофель в аграрных регионах России, таких как Поволжье, Урал и Центральная Россия. В таких местах, как Черновский, Наровчатка и Агаповка, картофель — это не просто культура, а важная составляющая местной жизни.

Парадокс: местный картофель дороже импортного

На полках магазинов можно увидеть картофель из Египта, Израиля, Грузии и других стран. Себестоимость отечественного картофеля составляет 15–27 рублей за килограмм, а оптовая цена — 30–40 рублей. Но магазины часто завышают цену на импортный картофель до 160 рублей за килограмм. Это связано с рядом факторов:

Импортная логистика проще и дешевле — морские перевозки быстрее и выгоднее, чем доставка по российским дорогам.

Стандарты и документация — зарубежные поставщики соответствуют всем необходимым требованиям.

Удобство закупок — одна большая партия из-за границы заменяет несколько поставок внутри России.

Логистика против здравого смысла

Российский картофель часто преодолевает большие расстояния, пробки и контрольные посты, что увеличивает его стоимость. Напротив, картофель и бананы из Египта доставляются морем, что обходится дешевле и быстрее.

Кто управляет ценой на картофель?

Цены на картофель формируют не фермеры, а торговые сети, которые заключают контракты с крупными поставщиками. Малые фермеры не могут конкурировать, так как у них нет необходимых сертификатов и системы документооборота.

Что происходит с невостребованным урожаем?

Иногда урожай остаётся невостребованным, и фермеры вынуждены его утилизировать. Колебания урожайности из-за погодных условий и проблемы с качеством семян также влияют на цену картофеля. До 2022 года основными поставщиками семян были зарубежные компании, но после изменений в внешней экономической политике доступ к качественным семенам стал ограничен.

Посредники и маржа: кто зарабатывает на картофеле?

На каждом этапе продажи картофель увеличивает свою цену: от поля до магазина через перекупщиков и оптовые склады. В результате фермеры не получают свою долю прибыли, а их продукция становится либо слишком дорогой, либо недоступной для большинства потребителей.

Как сделать картофель доступным?

Чтобы снизить цену на картофель, необходимо пересмотреть систему сбыта. Вот несколько предложений:

Развитие фермерских рынков и онлайн-платформ для прямых продаж.

Упрощение доступа малых фермеров к торговым сетям.

Поддержка производства качественных семян.

Оптимизация логистики внутри страны.

Расширение государственной поддержки малых сельхозпроизводителей.

Картофель — это не просто продукт, это символ нашей способности обеспечивать себя продовольствием. Когда его стоимость растёт, это становится не только экономической проблемой, но и вопросом доверия к системе управления сельским хозяйством.

