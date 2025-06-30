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"Стоит уже как импортная ягода": почему дорожает картошка в России, откровения агрария

Картофель — это традиционный продукт, символизи...

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Почему картофель в России стоит дороже, чем экзотические фрукты в 2025 году?

Картофель — это традиционный продукт, символизирующий сытность и уверенность. Но в 2025 году его цена становится сюрпризом для потребителей: местный картофель может стоить больше, чем бананы и мандарины. Почему так происходит?

Что влияет на цену картофеля?

Ситуация не в дефиците картофеля — его производят в больших количествах, и склады переполнены. Однако высокая цена объясняется сложной системой сбыта, где отечественный продукт оказывается дороже импортного.

Производство картофеля в России

Россия является одним из крупнейших производителей картофеля в мире. Площадь посевов составляет более 1,5 миллиона гектаров, а годовой урожай превышает 28 миллионов тонн. Основные поставки приходятся на частные фермерские хозяйства.

Почему местный картофель дороже импортного?

Российский картофель стоит от 15 до 27 рублей за килограмм, но в магазинах его цена может подниматься до 160 рублей. Причина в высокой стоимости логистики и в том, что импортный картофель часто доставляется морем, что дешевле.

Кто определяет цену картофеля?

Цены на картофель формируют не фермеры, а крупные торговые сети. Малые фермерские хозяйства не могут конкурировать с большими поставщиками, поскольку у них нет соответствующих документов и сертификации.

Как снизить цену на картофель?

Для снижения цен необходимо улучшить систему сбыта, развивать фермерские рынки, оптимизировать логистику и поддерживать малые сельхозпроизводства.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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