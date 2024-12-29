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Стоимость на квартиры окажутся ниже, как в 2018 году: знатоки поделились своими ожиданиями, что произойдет

2024 год ознаменовался значительными изменениям...

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В условиях повышенных экономических вызовов, российский рынок недвижимости переживает крупномасштабные изменения.

Ипотечные ставки достигли рекордных уровней, что привело к сокращению числа сделок и повлияло на доступность жилья для среднего класса.

Динамика ипотечных ставок

2024 год ознаменовался ростом ипотечных ставок до 16,7% и 16,9% для новостроек и вторичного жилья соответственно. Эти меры, как отмечает финансовый аналитик Елена Макарова, хотя и вносят краткосрочные трудности, могут способствовать долгосрочной стабилизации рыночной ситуации.

Экономическое влияние новых ипотечных ставок

С одной стороны, увеличение ставок сдерживает спрос, что ведет к снижению цен и уменьшению количества спекулятивных сделок. С другой стороны, это ухудшает условия для приобретения жилья для новых покупателей, тем самым замедляя экономическое развитие в строительной сфере и смежных отраслях.

Перспективы и возможные стратегии адаптации

Эксперт по недвижимости Артем Иванов подчеркивает, что в долгосрочной перспективе рынок может адаптироваться к новым условиям через технологические инновации. Применение искусственного интеллекта и блокчейн-технологий может существенно повысить прозрачность и эффективность сделок, снижая общие издержки и время на оформление.

2024 год вносит серьезные коррективы в функционирование российского рынка недвижимости. Хотя краткосрочные перспективы кажутся вызывающими, долгосрочное воздействие новых ипотечных ставок может открыть путь для более стабильного и здорового рынка.

Важно, чтобы отраслевые игроки и государство совместно работали над созданием условий для адаптации и использования новых технологических решений.

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