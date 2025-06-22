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Стоят сущие копейки, а стирают лучше элитных: список лучших стиральных порошков по выводам Роскачества

Чистота и свежесть одежды важны не только для з...

kasheloff.ru

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Чистота и свежесть одежды важны не только для здоровья, но и для повышения самооценки. Чтобы помочь покупателям выбрать подходящие моющие средства, Роскачество провело исследование стиральных порошков для цветного белья.

В ходе тестирования были рассмотрены различные показатели качества, безопасности и эффективности данных средств.

Методология исследования

Эксперты Роскачества оценили 30 факторов, включая способность порошков устранять пятна, их влияние на ткани и безопасность для здоровья. В процессе тестирования учитывались такие параметры, как качество стирки, сохранение яркости цветов и экологичность состава моющего средства.

Рейтинг лучших порошков для стирки

По итогам исследования были выделены бренды, которые продемонстрировали лучшие результаты по соотношению цена-качество:

«Аист» — порошок, эффективно удаляющий даже стойкие загрязнения, при этом сохраняющий яркость ткани после нескольких стирок.

Burti Color — средство, мягко очищающее загрязнения, не повреждая ткань.

Ariel — лидер по эффективности в борьбе с пятнами, не оставляющий разводов и придающий длительный приятный аромат.

Dosia — порошок, сохраняющий ткань в отличном состоянии, не деформируя её и не вызывая выцветания.

Reflect — замыкает пятерку лучших за отличные результаты в борьбе с пятнами, включая жирные и пищевые загрязнения.

Выводы и рекомендации

Рейтинг Роскачества предоставляет полезную информацию для покупателей о том, какие порошки обеспечивают отличные результаты стирки, не наносят вреда здоровью и не портят ткани. Исследование также подчеркивает, что высокая эффективность моющих средств не всегда сопряжена с высокой ценой, и многие эффективные порошки доступны по разумной цене.

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