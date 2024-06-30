Стоят копейки, а работают лучше элитных: 5 лучших стиральных порошков по версии Роскачества

В последнее время вопросы эффективности и безопасности бытовой химии стали очень актуальны. Касается это и стиральных порошков. Они каждый день контактируют с нашей кожей через одежду. Роскачеством было проведено всестороннее исследование стиральных порошков, чтобы помочь потребителям делать выбор в пользу качества и безопасности.

Экспертами был проведен анализ по 30 параметрам. Они оценивали способность удалять загрязнения, воздействие порошков на ткани и безопасность для человека. Исследователи охватили огромное количество брендов, которые можно найти на российском рынке.

"Аист" оказался на первом месте. Его балл - максимальный из возможных, ровно 5. Порошок эффективен в борьбе с пятнами и сохраняет цвет изделий.

Burti Color оказался на втором месте с оценкой 4,98. Порошок не влияет на прочность тканей, но отлично борется с грязью.

Ariel получил оценку 4,74. Порошок этой фирмы удаляет загрязнений и не оставляет разводов, а также не вредит такни. У него приятный аромат, который остается даже после сушки. Также порошок этой фирмы не вызывает аллергии.

Dosia – получил такой же рейтинг, как и Ariel. Он выделяется превосходным качеством стирки, сохраняя ткань в идеальном состоянии без деформации и выцветания.

Reflect завершает наш топ, его оценка - 4,5. Порошок этой фирмы отлично выстирывает пятна, даже те, что принято считать очень сложными.

Исследование Роскачества предоставляет важную информацию для потребителей, желающих выбирать качественные и безопасные стиральные порошки. Эти данные помогут не переплачивать за бренды, а выбирать продукцию, которая обеспечивает отличные результаты стирки по доступной цене, при этом заботясь о здоровье вашей семьи и сохранности вашей одежды.