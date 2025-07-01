Стирают намного лучше дорогих, а стоят в разы дешевле: пять лучших стиральных порошков по версии Роскачества

Роскачество провело исследование стиральных порошков для цветного белья, оценив более 30 факторов, включая их эффективность, безопасность для кожи и тканей, а также экологичность состава.

Результаты исследования показали, что высококачественная стирка возможна даже при использовании недорогих брендов.

Топ-5 стиральных порошков для цветного белья по версии Роскачества

Аист

Этот российский порошок оказался лидером по эффективности удаления пятен и сохранению яркости тканей даже после частых стирок. Burti Color

Он идеально подходит для деликатной стирки, сохраняя яркость цветов и не повреждая ткани. Ariel

Сильный лидер в борьбе с пятнами, не оставляет разводов и имеет приятный аромат после стирки. Dosia

Сохраняет ткани в отличном состоянии, предотвращая выцветание и деформацию, что делает его хорошим выбором для регулярных стирок. Reflect

Эффективно справляется с жирными пятнами и загрязнениями, сохраняет яркость тканей.

Выводы и рекомендации

Рейтинг Роскачества подтверждает, что хорошие порошки можно найти по доступной цене. Многие бренды предлагают отличное качество, не нанося вреда экологии или здоровью. При выборе стирального порошка важно учитывать как цену, так и состав.