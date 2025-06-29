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Стирают намного лучше дорогих, а стоят в разы дешевле: пять лучших моющих порошков по мнению Роскачества

Роскачество провело подробное исследование стир...

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Роскачество провело подробное исследование стиральных порошков для цветного белья, оценивая их по 30 различным критериям.

В том числе учитывались такие показатели, как удаление пятен, безопасность для тканей и кожи, а также экологическая чистота состава. Результаты показали, что даже недорогие порошки могут эффективно справляться с задачей стирки.

Топ-5 стиральных порошков для цветного белья по версии Роскачества

  1. Аист
    Этот российский порошок получил наивысшие оценки за способность эффективно удалять загрязнения и сохранять насыщенность цветов даже после множества стирок.

  2. Burti Color
    Он идеально подходит для бережной стирки, эффективно удаляя загрязнения, не повреждая ткани и сохраняет цвет.

  3. Ariel
    Признан лучшим в борьбе с пятнами. Порошок легко удаляет загрязнения, не оставляя следов и неприятных запахов.

  4. Dosia
    Отлично сохраняет состояние тканей, предотвращает их выцветание и деформацию, что делает его хорошим выбором для регулярной стирки.

  5. Reflect
    Очень эффективно справляется с жирными и пищевыми пятнами, сохраняя яркость тканей.

Выводы и рекомендации

Рейтинг Роскачества демонстрирует, что хорошая стирка не требует высоких затрат. Множество брендов предлагают отличное качество, обеспечивая достойный результат без лишней переплаты. При выборе порошка важно учитывать как его стоимость, так и его влияние на ткани и безопасность для экологии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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