Старинный бабушкин рецепт: теперь готовлю баклажаны только таким методом
koolinar.ru
В каждом доме найдутся свои уникальные рецепты консервирования, передающиеся из поколения в поколение. Особенно выделяется метод консервации баклажанов, который приносит не только изумительный вкус, но и обеспечивает их долгосрочное хранение.
Зачем выбирают старинный рецепт баклажанов?
Этот рецепт превосходно сохраняет все витамины и аромат баклажанов, а также упрощает процесс консервации до такой степени, что каждый может освоить его без труда.
Какие компоненты потребуются?
- Баклажаны: 5 кг
- Чеснок: 1 головка
- Красный перец (острый): 2 шт.
- Соль: 3 столовые ложки
- 9% уксус: 200 мл
- Сахар: 2 столовые ложки
- Вода: 2 литра
- Зелень (петрушка и укроп): по вкусу
Инструкция по приготовлению:
- Подготовка ингредиентов: Нарезаем баклажаны кружочками толщиной примерно 0.5 см, подсаливаем и оставляем на 30 минут, чтобы они выделили сок.
- Приготовление маринада: Заливаем воду в большую кастрюлю, добавляем соль, сахар, уксус и доводим до кипения.
- Бланширование: Помещаем баклажаны в кипящий маринад на пять минут.
- Добавление специй: В стерилизованные банки кладем кусочки чеснока, перца и зелени.
- Раскладываем баклажаны: Укладываем обработанные баклажаны в банки.
- Заключительный этап: Заливаем банки горячим маринадом и плотно закрываем крышки.
Советы по хранению:
Консервированные баклажаны следует хранить в прохладном, защищенном от света месте. Они прекрасно подходят в качестве дополнения к основным блюдам и могут стать украшением зимнего стола.
Этот давний рецепт не только обеспечивает возможность наслаждаться вкусом свежих баклажанов в любое время года, но и вносит уют в процесс их приготовления. Простота ингредиентов и доступность методики делают его желанным выбором для всех, кто ценит домашние заготовки.
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