Старинный бабушкин рецепт маринованных помидоров: никто не сможет остаться равнодушным
magmer.ru
Маринованные помидоры — классика русской кухни, особенно ценная в холодные месяцы. Мы предлагаем вам уникальный рецепт, который превратит ваш стол в праздник вкуса и традиций.
Список ингредиентов:
- Плотные томаты: 2 кг
- Чеснок: 5 зубчиков
- Листья черной смородины: 6 штук
- Листья хрена: 4 штуки
- Укроп: один пышный пучок
- Черный перец горошком: 10 штук
- Лавровые листы: 4 штуки
- Крупная соль: 40 г на каждый литр воды
- Сахар: 40 г на каждый литр воды
- 9% уксус: 60 мл на каждый литр воды
Пошаговое руководство по приготовлению:
Стерилизация банок: Начните с тщательной стерилизации банок, чтобы обеспечить безопасность и длительность хранения вашей заготовки.
Размещение ингредиентов: На дно банок выкладывайте укроп, листья смородины и хрена, зубчики чеснока, горошек перца и лавровые листы.
Укладка томатов: Затем аккуратно разместите томаты в банках, стараясь не повредить их.
Приготовление маринада: В кастрюле доведите до кипения воду с добавлением соли и сахара, убедитесь, что они полностью растворились, затем влейте уксус.
Заливка маринадом: Наполните банки с томатами горячим маринадом до верха.
Закрытие банок: Закатайте банки крышками, проверив их на герметичность.
Охлаждение заготовки: После закатывания банки следует перевернуть и оставить остывать в перевернутом виде для лучшего сохранения.
Преимущества данного рецепта:
Этот рецепт маринования помидоров — это проверенный способ законсервировать летний урожай, обеспечив его великолепный вкус и текстуру. Используя натуральные ингредиенты и традиционные методики, вы получите продукт, который будет радовать вас зимой.
Заготовка помидоров по этому рецепту обеспечит не только великолепный гарнир к любому блюду, но и станет отличным способом порадовать домочадцев и гостей. Уделите внимание качеству и свежести всех продуктов, и каждый помидор превратится в кулинарное открытие.
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