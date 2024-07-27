Старинный бабушкин рецепт маринованных помидоров: никто не сможет остаться равнодушным

Маринованные помидоры — классика русской кухни, особенно ценная в холодные месяцы. Мы предлагаем вам уникальный рецепт, который превратит ваш стол в праздник вкуса и традиций.

Список ингредиентов:

Плотные томаты : 2 кг

: 2 кг Чеснок : 5 зубчиков

: 5 зубчиков Листья черной смородины : 6 штук

: 6 штук Листья хрена : 4 штуки

: 4 штуки Укроп : один пышный пучок

: один пышный пучок Черный перец горошком : 10 штук

: 10 штук Лавровые листы : 4 штуки

: 4 штуки Крупная соль : 40 г на каждый литр воды

: 40 г на каждый литр воды Сахар : 40 г на каждый литр воды

: 40 г на каждый литр воды 9% уксус: 60 мл на каждый литр воды

Пошаговое руководство по приготовлению:

Стерилизация банок: Начните с тщательной стерилизации банок, чтобы обеспечить безопасность и длительность хранения вашей заготовки. Размещение ингредиентов: На дно банок выкладывайте укроп, листья смородины и хрена, зубчики чеснока, горошек перца и лавровые листы. Укладка томатов: Затем аккуратно разместите томаты в банках, стараясь не повредить их. Приготовление маринада: В кастрюле доведите до кипения воду с добавлением соли и сахара, убедитесь, что они полностью растворились, затем влейте уксус. Заливка маринадом: Наполните банки с томатами горячим маринадом до верха. Закрытие банок: Закатайте банки крышками, проверив их на герметичность. Охлаждение заготовки: После закатывания банки следует перевернуть и оставить остывать в перевернутом виде для лучшего сохранения.

Преимущества данного рецепта:

Этот рецепт маринования помидоров — это проверенный способ законсервировать летний урожай, обеспечив его великолепный вкус и текстуру. Используя натуральные ингредиенты и традиционные методики, вы получите продукт, который будет радовать вас зимой.

Заготовка помидоров по этому рецепту обеспечит не только великолепный гарнир к любому блюду, но и станет отличным способом порадовать домочадцев и гостей. Уделите внимание качеству и свежести всех продуктов, и каждый помидор превратится в кулинарное открытие.