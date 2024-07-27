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Старинный бабушкин рецепт маринованных помидоров: никто не сможет остаться равнодушным

Маринованные помидоры — классика русской кухни,...

magmer.ru

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Маринованные помидоры — классика русской кухни, особенно ценная в холодные месяцы. Мы предлагаем вам уникальный рецепт, который превратит ваш стол в праздник вкуса и традиций.

Список ингредиентов:

  • Плотные томаты: 2 кг
  • Чеснок: 5 зубчиков
  • Листья черной смородины: 6 штук
  • Листья хрена: 4 штуки
  • Укроп: один пышный пучок
  • Черный перец горошком: 10 штук
  • Лавровые листы: 4 штуки
  • Крупная соль: 40 г на каждый литр воды
  • Сахар: 40 г на каждый литр воды
  • 9% уксус: 60 мл на каждый литр воды

Пошаговое руководство по приготовлению:

  1. Стерилизация банок: Начните с тщательной стерилизации банок, чтобы обеспечить безопасность и длительность хранения вашей заготовки.

  2. Размещение ингредиентов: На дно банок выкладывайте укроп, листья смородины и хрена, зубчики чеснока, горошек перца и лавровые листы.

  3. Укладка томатов: Затем аккуратно разместите томаты в банках, стараясь не повредить их.

  4. Приготовление маринада: В кастрюле доведите до кипения воду с добавлением соли и сахара, убедитесь, что они полностью растворились, затем влейте уксус.

  5. Заливка маринадом: Наполните банки с томатами горячим маринадом до верха.

  6. Закрытие банок: Закатайте банки крышками, проверив их на герметичность.

  7. Охлаждение заготовки: После закатывания банки следует перевернуть и оставить остывать в перевернутом виде для лучшего сохранения.

Преимущества данного рецепта:

Этот рецепт маринования помидоров — это проверенный способ законсервировать летний урожай, обеспечив его великолепный вкус и текстуру. Используя натуральные ингредиенты и традиционные методики, вы получите продукт, который будет радовать вас зимой.

Заготовка помидоров по этому рецепту обеспечит не только великолепный гарнир к любому блюду, но и станет отличным способом порадовать домочадцев и гостей. Уделите внимание качеству и свежести всех продуктов, и каждый помидор превратится в кулинарное открытие.

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