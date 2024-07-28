Старинный бабушкин рецепт маринованных помидоров: никто не пройдет мимо

Летние месяцы в России – идеальное время для того, чтобы запастись вкусными консервациями на зиму. Среди всего разнообразия заготовок особенно выделяются маринованные помидоры. Делитесь с вами уникальным рецептом, который сделает ваш ужин по-настоящему праздничным.

Необходимые продукты:

Плотные томаты — 2 кг

— 2 кг Чеснок — 5 зубчиков

— 5 зубчиков Листья черной смородины — 6 шт.

— 6 шт. Листья хрена — 4 шт.

— 4 шт. Пучок укропа — 1 шт.

— 1 шт. Горошек перца — 10 шт.

— 10 шт. Лавровые листы — 4 шт.

— 4 шт. Крупная соль — 40 г на литр воды

— 40 г на литр воды Сахар — 40 г на литр воды

— 40 г на литр воды 9% уксус — 60 мл на литр воды

Пошаговое руководство по приготовлению:

Стерилизация банок: Гарантируйте безопасность консервации, тщательно стерилизуя банки. Слой ингредиентов: Разместите на дне банок укроп, листья смородины и хрена, чеснок, перец и лавровые листья. Укладка томатов: Заполните банки помидорами, аккуратно уложив их, чтобы избежать повреждений. Маринад: Доведите до кипения воду с солью и сахаром, добавьте уксус. Заливка помидоров: Заполните банки горячим маринадом, покрывая помидоры полностью. Закрытие банок: Плотно закрутите крышки, обеспечивая герметичность консервации. Охлаждение банок: Поставьте банки вверх дном и дайте им остыть в этом положении.

Преимущества этого рецепта:

Этот рецепт является наследием многих поколений и известен своим способом сохранения яркого, насыщенного вкуса помидор. Использование свежих, натуральных ингредиентов усиливает вкусовые качества помидор, делая их идеальным угощением для любого случая.

Тщательный выбор ингредиентов и соблюдение технологии гарантируют, что маринованные помидоры будут радовать вас своим вкусом всю зиму. Приготовьте эти ароматные помидоры, и они станут изюминкой вашего зимнего стола.