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Старинный бабушкин рецепт маринованных помидоров: никто не пройдет мимо

Летние месяцы в России – идеальное время для то...

fotostrana.ru

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Летние месяцы в России – идеальное время для того, чтобы запастись вкусными консервациями на зиму. Среди всего разнообразия заготовок особенно выделяются маринованные помидоры. Делитесь с вами уникальным рецептом, который сделает ваш ужин по-настоящему праздничным.

Необходимые продукты:

  • Плотные томаты — 2 кг
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • Листья черной смородины — 6 шт.
  • Листья хрена — 4 шт.
  • Пучок укропа — 1 шт.
  • Горошек перца — 10 шт.
  • Лавровые листы — 4 шт.
  • Крупная соль — 40 г на литр воды
  • Сахар — 40 г на литр воды
  • 9% уксус — 60 мл на литр воды

Пошаговое руководство по приготовлению:

  1. Стерилизация банок: Гарантируйте безопасность консервации, тщательно стерилизуя банки.
  2. Слой ингредиентов: Разместите на дне банок укроп, листья смородины и хрена, чеснок, перец и лавровые листья.
  3. Укладка томатов: Заполните банки помидорами, аккуратно уложив их, чтобы избежать повреждений.
  4. Маринад: Доведите до кипения воду с солью и сахаром, добавьте уксус.
  5. Заливка помидоров: Заполните банки горячим маринадом, покрывая помидоры полностью.
  6. Закрытие банок: Плотно закрутите крышки, обеспечивая герметичность консервации.
  7. Охлаждение банок: Поставьте банки вверх дном и дайте им остыть в этом положении.

Преимущества этого рецепта:

Этот рецепт является наследием многих поколений и известен своим способом сохранения яркого, насыщенного вкуса помидор. Использование свежих, натуральных ингредиентов усиливает вкусовые качества помидор, делая их идеальным угощением для любого случая.

Тщательный выбор ингредиентов и соблюдение технологии гарантируют, что маринованные помидоры будут радовать вас своим вкусом всю зиму. Приготовьте эти ароматные помидоры, и они станут изюминкой вашего зимнего стола.

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