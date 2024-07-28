Старинный бабушкин рецепт маринованных помидоров: никто не пройдет мимо
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Летние месяцы в России – идеальное время для того, чтобы запастись вкусными консервациями на зиму. Среди всего разнообразия заготовок особенно выделяются маринованные помидоры. Делитесь с вами уникальным рецептом, который сделает ваш ужин по-настоящему праздничным.
Необходимые продукты:
- Плотные томаты — 2 кг
- Чеснок — 5 зубчиков
- Листья черной смородины — 6 шт.
- Листья хрена — 4 шт.
- Пучок укропа — 1 шт.
- Горошек перца — 10 шт.
- Лавровые листы — 4 шт.
- Крупная соль — 40 г на литр воды
- Сахар — 40 г на литр воды
- 9% уксус — 60 мл на литр воды
Пошаговое руководство по приготовлению:
- Стерилизация банок: Гарантируйте безопасность консервации, тщательно стерилизуя банки.
- Слой ингредиентов: Разместите на дне банок укроп, листья смородины и хрена, чеснок, перец и лавровые листья.
- Укладка томатов: Заполните банки помидорами, аккуратно уложив их, чтобы избежать повреждений.
- Маринад: Доведите до кипения воду с солью и сахаром, добавьте уксус.
- Заливка помидоров: Заполните банки горячим маринадом, покрывая помидоры полностью.
- Закрытие банок: Плотно закрутите крышки, обеспечивая герметичность консервации.
- Охлаждение банок: Поставьте банки вверх дном и дайте им остыть в этом положении.
Преимущества этого рецепта:
Этот рецепт является наследием многих поколений и известен своим способом сохранения яркого, насыщенного вкуса помидор. Использование свежих, натуральных ингредиентов усиливает вкусовые качества помидор, делая их идеальным угощением для любого случая.
Тщательный выбор ингредиентов и соблюдение технологии гарантируют, что маринованные помидоры будут радовать вас своим вкусом всю зиму. Приготовьте эти ароматные помидоры, и они станут изюминкой вашего зимнего стола.
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