Станут лишать прав без суда и следствия: водителей обязаны проверять с 1 июля

С 2025 года в России вступает в силу новый закон, по которому ГАИ будет получать информацию о здоровье водителей напрямую от медицинских учреждений.

Это изменение дает возможность лишать водителей прав не только по результатам обязательной медкомиссии, но и по итогам визита к врачу, если у водителя выявлены проблемы со здоровьем.

Что изменилось?

ГИБДД теперь будет иметь доступ к базе данных Минздрава, куда поступает информация как из государственных, так и частных медицинских учреждений. Если у водителя обнаружится заболевание, которое может повлиять на его способность безопасно водить автомобиль, это будет автоматически передано в МВД.

Срок для восстановления здоровья

Водителю предоставляется месяц для того, чтобы вылечиться и предоставить соответствующие медицинские заключения, подтверждающие его способность управлять автомобилем. Если в течение этого времени не удастся восстановить здоровье или подтвердить свою способность к вождению, его права будут временно изъяты.

Какие заболевания могут привести к лишению прав?

Среди заболеваний, несовместимых с безопасным вождением, традиционно фигурируют:

Алкоголизм и наркозависимость.

Психические расстройства, такие как депрессия, тревожные и панические расстройства.

Биполярные расстройства.

Специалисты считают, что данный список требует обновления, поскольку он не менялся с 2014 года и включает заболевания, которые могут быть не столь опасными для вождения.

Зачем это нужно?

Ранее медкомиссия водителей проводилась раз в 10 лет, что оставляло большие промежутки, когда у водителя могли развиться заболевания, влияющие на безопасность на дороге. Новый закон позволит оперативно выявлять такие проблемы и предотвращать аварии.

Что делать водителям?

Следите за своим здоровьем и при выявлении заболеваний, ограничивающих способность к вождению, проходите полную медкомиссию и предоставляйте доказательства выздоровления для восстановления прав.