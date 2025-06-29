Станут лишать прав без суда и следствия: водителей начнут проверять с 1 июля

С 2025 года в России вступает в силу новый закон, который позволяет ГИБДД получать информацию о здоровье водителей напрямую от медицинских учреждений.

Это изменение позволяет лишать водителей прав не только после обязательной медкомиссии, но и после визита к врачу, если выявлены проблемы с состоянием здоровья.

Что изменилось?

Теперь информация о состоянии здоровья водителей поступает в систему МВД через Минздрав, включая данные как из государственных, так и из частных медицинских учреждений. Если у водителя выявлено заболевание, которое мешает безопасному вождению, данные сразу передаются в ГИБДД.

Как действует срок для восстановления здоровья?

Водителю предоставляется месяц для восстановления здоровья и подтверждения своей способности к вождению. Если за этот период не удается восстановиться или подтвердить способность управлять автомобилем, его права могут быть изъяты временно.

Какие болезни могут повлиять на права?

Список заболеваний, которые могут ограничить возможность безопасного вождения, включает:

Алкоголизм и зависимость от наркотиков.

Психические расстройства, такие как депрессия и тревожные расстройства.

Биполярные расстройства.

Некоторые эксперты считают, что список нуждается в пересмотре, так как он не обновлялся с 2014 года и включает заболевания, которые не всегда могут серьезно повлиять на вождение.

Зачем это нужно?

Ранее водители проходили медицинскую комиссию раз в 10 лет, что оставляло большие промежутки времени, когда у человека могло развиться заболевание, влияющее на безопасность на дороге. Новый закон позволяет более оперативно выявлять такие проблемы и снижать риски на дорогах.

Что делать водителям?

Водителям рекомендуется следить за состоянием здоровья и при выявлении заболеваний, ограничивающих возможность вождения, проходить полную медкомиссию и предоставлять доказательства выздоровления для восстановления прав.