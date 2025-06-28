Станут лишать прав без суда и следствия: водителей будут проверять с 1 июля
elets-adm.ru
С 2025 года в России вступает в силу новый закон, который позволяет ГАИ получать информацию о состоянии здоровья водителей напрямую из медицинских учреждений.
Теперь водительские права могут быть временно лишены не только по результатам обязательной медкомиссии, но и после любого обращения к врачу, если выявлены проблемы со здоровьем.
Что изменилось?
Теперь ГИБДД будет получать данные из базы Минздрава, куда поступает информация как из государственных, так и из частных медицинских учреждений. Если у водителя будет обнаружено заболевание, которое может повлиять на безопасность вождения, эта информация автоматически передается в МВД.
Какой срок дается для восстановления здоровья?
Водителю дается месяц, чтобы привести свое здоровье в порядок и предоставить медицинское заключение, подтверждающее его способность снова садиться за руль. В противном случае его права могут быть временно изъяты.
Какие заболевания могут привести к лишению прав?
В перечень заболеваний, несовместимых с безопасным вождением, традиционно включены:
Алкоголизм и наркозависимость.
Психические расстройства: депрессии, тревожные расстройства, фобии.
Биполярное расстройство.
Эксперты считают, что список нуждается в актуализации, поскольку с 2014 года он не менялся и включает слишком широкий перечень заболеваний.
Почему это важно?
Ранее водители проходили медкомиссию раз в 10 лет, и в это время могли развиваться болезни, угрожающие безопасности на дороге. Новый закон позволяет оперативно выявлять такие риски и предотвратить аварии.
Что делать водителям?
Следите за своим состоянием здоровья. Если были выявлены болезни, ограничивающие способность к вождению, пройдите полную медкомиссию в лицензированной клинике и предоставьте необходимые документы для восстановления прав.
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