Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Станут лишать прав без суда и следствия: водителей будут проверять с 1 июля

С 2025 года в России вступает в силу новый зако...

elets-adm.ru

Подписаться на Дзен.канал

С 2025 года в России вступает в силу новый закон, который позволяет ГАИ получать информацию о состоянии здоровья водителей напрямую из медицинских учреждений.

Теперь водительские права могут быть временно лишены не только по результатам обязательной медкомиссии, но и после любого обращения к врачу, если выявлены проблемы со здоровьем.

Что изменилось?

Теперь ГИБДД будет получать данные из базы Минздрава, куда поступает информация как из государственных, так и из частных медицинских учреждений. Если у водителя будет обнаружено заболевание, которое может повлиять на безопасность вождения, эта информация автоматически передается в МВД.

Какой срок дается для восстановления здоровья?

Водителю дается месяц, чтобы привести свое здоровье в порядок и предоставить медицинское заключение, подтверждающее его способность снова садиться за руль. В противном случае его права могут быть временно изъяты.

Какие заболевания могут привести к лишению прав?

В перечень заболеваний, несовместимых с безопасным вождением, традиционно включены:

  • Алкоголизм и наркозависимость.

  • Психические расстройства: депрессии, тревожные расстройства, фобии.

  • Биполярное расстройство.

Эксперты считают, что список нуждается в актуализации, поскольку с 2014 года он не менялся и включает слишком широкий перечень заболеваний.

Почему это важно?

Ранее водители проходили медкомиссию раз в 10 лет, и в это время могли развиваться болезни, угрожающие безопасности на дороге. Новый закон позволяет оперативно выявлять такие риски и предотвратить аварии.

Что делать водителям?

Следите за своим состоянием здоровья. Если были выявлены болезни, ограничивающие способность к вождению, пройдите полную медкомиссию в лицензированной клинике и предоставьте необходимые документы для восстановления прав.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Третий раз за неделю: в Татарстане снова введён режим беспилотной опасности

Гид по скидкам Казани

день назад

Улыбка без страха: стоматологии Казани, которым доверяют тысячи пациентов

как выглядит коп

Не у нас

день назад

Ученые нашли источник ртутного загрязнения в Арктике

Интересное в Казани

2 дня назад

Спать с врагом: что скрывают подушки казанцев за белоснежными наволочками

шугаринг бедер в Москве

Не у нас

8 часов назад

Барнаулец путешествует по Дагестану и делится впечатлениями

Не у нас

день назад

Исследователи подтвердили эффективность четырехдневной рабочей недели

Новости Казани

день назад

Мигрантов, создающих очередь в казанском МФЦ, успокаивает Росгвардия

Не у нас

день назад

Отец Георгий рассказал, какие молитвы не одобряет Церковь

Не у нас

7 часов назад

Ученые нашли способ заглянуть вглубь Вселенной
Новости Татарстана
7 часов назад

Многодетные семьи получат льготы на оплату колледжей в Татарстане

В Татарстане планируют ввести компенсацию 30% с...

Не у нас

5 часов назад

Туристы в Анапе нарушают запреты и получают штрафы

Интересное в Казани

день назад

Контракт как билет в будущее: как устроена система поддержки контрактников в Татарстане

Не у нас

7 часов назад

Neuralink учит парализованных управлять техникой без рук

Не у нас

7 часов назад

Священник объяснил, можно ли молиться на коленях
В Татарстане планируют рейды по нетрезвым водит...
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане планируют рейды по нетрезвым водителям

Новости Татарстана

7 часов назад

Песошин требует усилить безопасность на массовых мероприятиях Татарстана

Новости Татарстана

7 часов назад

Росстат сообщил о снижении инфляции в Татарстане в мае

Новости Татарстана

8 часов назад

Антиваксеры в Татарстане способствуют возвращению забытых инфекций
50% ошибок в бизнесе — из-за самообмана: казанс...
Интересное в Казани
5 дней назад

50% ошибок в бизнесе — из-за самообмана: казанский предприниматель рассказал, как найти слабые места компании и перестать себе врать