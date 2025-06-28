Станут лишать прав без суда и следствия: водителей будут проверять с 1 июля

С 2025 года в России вступает в силу новый закон, который позволяет ГАИ получать информацию о состоянии здоровья водителей напрямую из медицинских учреждений.

Теперь водительские права могут быть временно лишены не только по результатам обязательной медкомиссии, но и после любого обращения к врачу, если выявлены проблемы со здоровьем.

Что изменилось?

Теперь ГИБДД будет получать данные из базы Минздрава, куда поступает информация как из государственных, так и из частных медицинских учреждений. Если у водителя будет обнаружено заболевание, которое может повлиять на безопасность вождения, эта информация автоматически передается в МВД.

Какой срок дается для восстановления здоровья?

Водителю дается месяц, чтобы привести свое здоровье в порядок и предоставить медицинское заключение, подтверждающее его способность снова садиться за руль. В противном случае его права могут быть временно изъяты.

Какие заболевания могут привести к лишению прав?

В перечень заболеваний, несовместимых с безопасным вождением, традиционно включены:

Алкоголизм и наркозависимость.

Психические расстройства: депрессии, тревожные расстройства, фобии.

Биполярное расстройство.

Эксперты считают, что список нуждается в актуализации, поскольку с 2014 года он не менялся и включает слишком широкий перечень заболеваний.

Почему это важно?

Ранее водители проходили медкомиссию раз в 10 лет, и в это время могли развиваться болезни, угрожающие безопасности на дороге. Новый закон позволяет оперативно выявлять такие риски и предотвратить аварии.

Что делать водителям?

Следите за своим состоянием здоровья. Если были выявлены болезни, ограничивающие способность к вождению, пройдите полную медкомиссию в лицензированной клинике и предоставьте необходимые документы для восстановления прав.