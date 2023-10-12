Станет удобнее: Wildberries вводит новую функцию

Один из крупнейших маркетплейсов России Wildberries сообщил о новых правилах продажи товаров. Преобразование заключается в том, что свести к минимуму возможность случайных заказов. Представители онлайн-магазина рассказали, что после обновления приложения при покупке потребуется дополнительное подтверждение через код-пароль, Face ID или Touch ID.

Новая функция предположительно начет работать со следующего месяца. Она позволит обезопасить хозяев устройств от непреднамеренных покупок, совершенных с чужих устройств, не самим владельцем телефона или членами семьи. Такое преобразование популярный онлайн-магазин решился совершить после нашумевшей истории про мальчика, который случайно заказал на Wildberries игрушек на сумму 250 000 рублей с телефона родителей, и им пришлось заплатить 38 000 рублей за возврат товаров.

Руководство интернет-магазина добавляет, что новая опция будет подключена только после согласия пользователя. Подтвердить покупку станет возможным с помощью с помощью PIN-кода, отпечатка пальца или Face ID.