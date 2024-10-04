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Стало известно условие для новой волны мобилизации

Согласно мнению Вадима Козюлина, руководителя ц...

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Согласно мнению Вадима Козюлина, руководителя центра ИАМП Дипломатической академии МИД РФ, в России могут начаться новые мобилизационные мероприятия в скором времени, если ситуация с Вооруженными силами РФ на Украине ухудшится. Он объяснил, что такое развитие событий возможно, поскольку Киев активно обучает новые подразделения на Западе и нанимает наемников.

Козюлин не исключает возможность новой волны мобилизации, в том числе в краткосрочной перспективе. Украина продолжает готовить новые военные формирования, в том числе за границей, и получает поддержку наемников. Вопрос о возможной отправке сил НАТО, включая Иностранный легион Франции, также обсуждается, что может привести к возобновлению мобилизации в случае эскалации конфликта.

По его мнению, в последние два года не возникала необходимость в новой мобилизации благодаря достаточному количеству контрактников, что стало возможным благодаря успешной информационной политике, включая патриотические мероприятия. Козюлин отметил, что активное воспитание молодежи приносит свои плоды, а также подчеркнул важность стабильного финансового обеспечения.

Ранее военный корреспондент Александр Коц также указал на указ президента РФ Владимира Путина о увеличении численности армии как на способ предотвращения мобилизации, сообщив о формировании резервных бригад и возможности мобилизации в экстренных ситуациях, таких как объявление войны Россией со стороны НАТО.

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