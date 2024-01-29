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· Ульяна Сенько

Стало известно, у каких граждан предложено изъять квартиры в России: пострадать могут 60% собственников

Стало известно, у каких граждан предложено изъять квартиры в России: пострадать могут 60% собственников

kartinki-nazastavku.ru

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Глава комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков заявил, что доминирующее число населения России не способно покрывать расходы на содержание жилья в необходимом объеме. Он утверждает, что средний платеж за общедолевое имущество в России составляет всего 25 рублей за квадратный метр в месяц, что, по его мнению, слишком мало.

Эксперт высказывает мнение, что этот уровень платежей недостаточен для поддержания инфраструктуры и приводит к ее деградации. Однако он также отмечает, что власти не могут повысить стоимость жилищно-коммунальных услуг, так как это не будет понято населением.

Андрей Широков высказывает мнение, что приватизация жилья стала одной из самых крупных ошибок 90-х годов, так как из-за нее появились люди, неспособные или не желающих обеспечивать управление и обслуживание своего имущества.

По его оценке, при текущем уровне экономического развития 60% населения России должны были бы жить в арендном жилье, и продолжение стратегии по собственности и ипотеке может быть ошибочным. Широков предлагает добровольную деприватизацию части квартир с использованием экономических стимулов для создания сегмента субсидированного арендного жилья, особенно для малоимущих граждан.

В другой новости, глава Альметьевского района предложил изымать квартиры у должников по ЖКХ, утверждая, что существующие методы воздействия на должников неэффективны. По его мнению, квартиры следует изымать у должников, чтобы решить проблему долгов за услуги ЖКХ. Он также предложил включить 2% долга неплательщиков в тарифы для жителей, чтобы покрыть долги муниципалитета.

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