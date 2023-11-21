Стало известно расписание ОГЭ и ЕГЭ на 2024 год

Гражданам России стал доступен совместный приказ Министерства просвещения и Рособрнадзора, в котором указаны дни проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2024 году.

Время начала ОГЭ и ЕГЭ остается таким же, как и в прошлых годах: 10:00 по местному времени, гласит приказ.

Период проведения ОГЭ - 24 мая - 14 июня. А именно, выпускники 9-х классов будут сдавать:

иностранные языки 24 и 25 мая;

биологию, обществознание и химию 27 мая;

географию, историю, физику и химию 30 мая;

русский язык 3 июня;

математику 6 июня;

географию, информатику и обществознание 11 июня;

биологию, информатику, литературу и физику 14 июня.

Также у российских школьников есть возможность сдать ОГЭ раньше основных дней, согласно документу, период досрочной сдачи стартует 23 апреля и завершится 7 мая, а именно:

23 апреля - математика;

26 апреля - русский язык;

3 мая — информатика, литература, обществознание и химия;

7 мая — биология, география, иностранные языки, история и физика.

Также предоставлена информация о днях проведения единого государственного экзамена в 2024 году:

Во время основного периода ЕГЭ 2024 года российские школьники будут сдавать:

географию, литературу и химию 23 мая;

русский язык 28 мая;

математику профильного и базового уровней 31 мая;

обществознание 4 июня;

информатику 7 и 8 июня;

историю и физику 10 июня;

биологию и письменную часть по иностранным языкам 13 июня, а также устную часть по иностранным языкам 17 и 18 июня.

Также предусмотрены резервные дни проведения ЕГЭ:

20 июня — русский язык;

21 июня — география, литература, физика;

24 июня — математика (базовый и профильный уровни);

25 июня — информатика, обществознание, химия;

26 июня — иностранные языки (устная часть), история;

27 июня — биология, иностранные языки (письменная часть).

Как и в случае с ОГЭ существует возможность досрочной сдачи ЕГЭ:

22 марта — география, литература;

26 марта — русский язык;

29 марта — математика (базовый и профильный уровни);

2 апреля — биология, иностранные языки (письменная часть), физика;

5 апреля — иностранные языки (устная часть);

9 апреля — информатика, обществознание;

12 апреля — история, химия.

И, соответственно, предусмотрены резервные дни для досрочной сдачи:

15 апреля — русский язык;

18 апреля — математика;

19 апреля — биология, иностранные языки (письменная часть), литература, обществознание, физика;

22 апреля — география, иностранные языки (устная часть), информатика, история, химия.

Ученики 11 классов, которые не сдали русский язык и математику с первого раза, смогут пересдать их в дополнительные дни:

4 сентября — русский язык;

9 сентября — математика;

23 сентября — математика, русский язык.

Напомним, что пересдавать можно только базовый уровень математики, так как он является обязательным. Пересдача профильного уровня не предусмотрена.

Добавим, что представителями Минпросвещения и Рособрнадзора в приказе указано, что когда ученики выполняют задания экзамена, то им можно пользоваться вспомогательными материалами, среди которых простая линейка, непрограммируемый калькулятор, атласы для 7-9 классов, орфографические словари, полные тексты литературных художественных и лирических сочинений писателей и поэтов.

Ранее средства массовой информации сообщали, что на ОГЭ по математике ученикам школ также разрешат пользоваться непрограммируемым калькулятором, в прошлом пользоваться таким устройством на экзамене было запрещено.

С 2024 года некоторые из предметов ЕГЭ претерпели изменения. Так в экзамен по истории было добавлено задание, связанное со Специальной Военной операцией на Украине, из заданий по географии были удалены задания, проверяющие умение учеников определять азимут и строить профиль, используя топографическую карту, по литературе стало на одно задание меньше, также изменились критерии оценивания предметов.

Напомним, что ранее на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации должен был быть внесен законопроект, подразумевающий отмену единого государственного экзамена, сообщила «Лента.ру».

Авторы предполагаемого нововведение заявляли, что система ЕГЭ изжила себя и перестала быть эффективной. По мнению депутатов, в настоящее время она не способна отразить реальный уровень знаний российских учеников средних школ.

Но поправка не означает, что экзамен хотят отменить вовсе: инициаторы предлагают модернизировать его, другими словами, пересмотреть процесс проведения и содержания заданий, чтобы сделать их намного эффективнее.

В случае принятия вышеназванной инициативы на законодательном уровне, ЕГЭ в своем привычном виде перестанет существовать 1 января 2024 года.

Заместитель спикера Госдумы Петр Толстой весной 2023 года сообщил, что вопрос отмены ЕГЭ в Российской Федерации одна из самых актуальных тем, и его отмена в России необходима. Депутат Султан Хамзаев согласен с позицией вице-спикера, более того, он назвал ЕГЭ «оболванивающим» процессом.

На новостном портале «Парламентская газета» было опубликовано интервью с главой профильного комитета Ольгой Казаковой, где депутат высказала мнение о том, что система ЕГЭ в России действительно несовершенна, и многие россияне жаждут ее отмены. Однако речи об отмене экзаменов вовсе быть не может, так как всем ученикам по завершению учебы в школах необходимо тестировать свои знания и умения, а также каким-то образом нужно поступать в ВУЗы. Чтобы решить проблему неодобрения у граждан России единого государственного экзамена и создать ему грамотную, качественную и эффективную замену, депутаты Государственной думы нашей страны собираются привлечь к обсуждению всех необходимых экспертов, сообщила Ольга Казакова.