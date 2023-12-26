Стало известно кому грозят новые штрафы до 1 млн рублей

В Российской Федерации был принят новый закон, который подразумевает введение новых крупных штрафов для россиян, учреждений и организаций, сообщили в PRIMPRESS.

Согласно новому законопроекту, с конца прошлой недели в России появилась административная ответственность за неправильное использование или нарушение в размещениях биометрических персональных данных граждан РФ. Данная ответственность распространяется на финансовые учреждения и организации, включая банки, МФК и другие, а также на их работников.

Если организация нарушит правила размещения и использование персональных биометрических данных человека, то может быть оштрафована от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, для сотрудников или должностных лиц штрафы за подобные нарушения начинаются от 100 тысяч и заканчиваются 300 тысячами рублей.

Административная санкция будет ужесточена в том случае, если данные россиянина будут использоваться без его согласия в письменном виде.

Такие изменения были внесены в связи с ростом использования биометрических данных для идентификации граждан в различных сферах, таких как банковское дело, медицина, образование и другие. Целью нового закона является защита прав граждан на сохранение и правильное использование их биометрических данных.