Новости России
· Ульяна Сенько

Стало известно кому грозят новые штрафы до 1 млн рублей

Стало известно кому грозят новые штрафы до 1 млн рублей

nkbconsult.ru

Подписаться в Telegram

В Российской Федерации был принят новый закон, который подразумевает введение новых крупных штрафов для россиян, учреждений и организаций, сообщили в PRIMPRESS.

Согласно новому законопроекту, с конца прошлой недели в России появилась административная ответственность за неправильное использование или нарушение в размещениях биометрических персональных данных граждан РФ. Данная ответственность распространяется на финансовые учреждения и организации, включая банки, МФК и другие, а также на их работников.

Если организация нарушит правила размещения и использование персональных биометрических данных человека, то может быть оштрафована от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, для сотрудников или должностных лиц штрафы за подобные нарушения начинаются от 100 тысяч и заканчиваются 300 тысячами рублей.

Административная санкция будет ужесточена в том случае, если данные россиянина будут использоваться без его согласия в письменном виде.

Такие изменения были внесены в связи с ростом использования биометрических данных для идентификации граждан в различных сферах, таких как банковское дело, медицина, образование и другие. Целью нового закона является защита прав граждан на сохранение и правильное использование их биометрических данных.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Камила Валиева выступила под трек АИГЕЛ

Гид по скидкам Казани

5 часов назад

Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2024 году

обработка от плесени в москве

Новости Татарстана

день назад

В центре Казани рядом с КФУ построят новый ЖК

Новости Татарстана

20 часов назад

Минниханов: «Миллионы страдают из-за обмеления Волги»

ремонт массажёра в Екатеринбурге

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане за год выросло количество преступлений

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане изменили цены на вывоз мусора

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани не хватает более 1,5 тысяч работников общественного транспорта

Новости Татарстана

17 часов назад

Подсветка Казанского цирка предсказывает погоду
Лонгриды
3 дня назад

Снега много, а убирать некому: почему в Казани уже не первый год катастрофически не хватает дворников

Снега много, а убирать некому: почему в Казани уже не первый год катастрофически не хватает дворников

Новости Татарстана

час назад

В бюджет Казани поступило 400 млн рублей от работы городских парковок

Гид по скидкам Казани

4 часа назад

Успеть все за одну ночь: где казанцы веселятся перед свадьбами

Важное в РТ

час назад

билайн назвал самое популярное приложение среди казанцев

Важное в РТ

2 часа назад

СБЕР ЕАПТЕКА открылась еще в одном отделении Сбера в Казани
В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить
Лонгриды
5 дней назад

В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить

Новости Татарстана

5 часов назад

Минниханов: Товарооборот между Китаем и Татарстаном превысит $2 млрд в 2023 году

Новости Татарстана

16 часов назад

Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в новогодние праздники в Казани

Новости Татарстана

17 часов назад

Подсветка Казанского цирка предсказывает погоду
Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.
Полезное
6 дней назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.