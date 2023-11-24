Стало известно, когда мобилизованных возвращают домой: Верховный суд принял соответствующее постановление

Высший судебный орган РФ принял постановление, которое разъясняет, что процедуры по призыву военнообязанных граждан запаса в армию России не окончены, и мобилизация, начавшаяся в сентябре 2022 года, продолжается, а также в документе содержится информация о том, когда мобилизованные россияне смогут покинуть зону боевых действий насовсем.

Пленумом Верховного Суда РФ было установлено, что мобилизация не закончилась, так как начинается вышеназванный процесс только после официального указа Президента нашей страны, и, соответственно, завершается также только после приказа Верховного главнокомандующего. В связи с тем, что о прекращении набора россиян в ВС России было объявлено устно сначала Председателем Министерства обороны Сергеем Шойгу, чьи слова позже подтвердил Президент Владимир Путин также только устно, то призыв военнообязанных граждан в армию России не закончился.

Также в документе указано, в каких случаях и когда мобилизованные россияне смогут вернуться домой из зоны СВО на Украине: согласно приказу Путина о начале мобилизации, в котором также содержится информация об увольнении со службы, призванные мужчины могут получить увольнение только в трех случаях. К ним относятся:

Достижение предельного для службы в российских войсках возраста, где 50 полных лет - для рядовых, а 60 лет - возрастная граница для младших офицеров;

Признание мобилизованного гражданина негодным по здоровью;

Вынесенный судом приговор о лишении свободы призванного россиянина.

Добавим, что не так давно, в начале ноября, приблизительно 50-ти гражданам Российской Федерации во время празднования дня рождения в ресторане «Форт» представителями правоохранительных органов были вручены повестки военкомат, сообщили «Вести Воронеж». А в столице Республики Башкортостан около 15 граждан призывного возраста также получили документы, извещающие о необходимом посещении военного комиссариата в ближайшее время, поделился новостной портал «Пруфы».



