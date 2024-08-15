«Стали переодеваться в женские платья»: Военкор Сладков рассказал на какие провокации пошли военные ВСУ в Курской области
karaulovlife.livejournal.com
В последнем обновлении от военного журналиста Александра Сладкова поступила информация о сложившейся ситуации в Курской области. Согласно его данным, диверсионные группы Вооруженных Сил Украины (ВСУ) проникли в регион. Сладков уточняет, что украинские военные, столкнувшись с проблемами, стараются скрыть свою принадлежность, переодеваясь в гражданскую одежду и перемещаясь на автомобилях, отобранных у местных жителей, пишет rg.ru.
Кроме того, отмечается, что украинские солдаты также маскируются под военную форму России и это усугубляет задачу их обнаружения и нейтрализации.
Сложившуюся обстановку усложнило введение режима контртеррористической операции (КТО). Этот режим был активирован в ответ на повышенную диверсионно-террористическую угрозу со стороны Украины, по информации Национального антитеррористического комитета.
В условиях КТО введены специальные меры безопасности: от усиленной охраны и проверок документов до ограничений на передвижение и пребывание граждан в определенных зонах, что направлено на предупреждение и пресечение любых диверсионных действий для защиты населения.
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