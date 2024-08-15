В последнем обновлении от военного журналиста Александра Сладкова поступила информация о сложившейся ситуации в Курской области. Согласно его данным, диверсионные группы Вооруженных Сил Украины (ВСУ) проникли в регион. Сладков уточняет, что украинские военные, столкнувшись с проблемами, стараются скрыть свою принадлежность, переодеваясь в гражданскую одежду и перемещаясь на автомобилях, отобранных у местных жителей, пишет rg.ru.



Кроме того, отмечается, что украинские солдаты также маскируются под военную форму России и это усугубляет задачу их обнаружения и нейтрализации.



Сложившуюся обстановку усложнило введение режима контртеррористической операции (КТО). Этот режим был активирован в ответ на повышенную диверсионно-террористическую угрозу со стороны Украины, по информации Национального антитеррористического комитета.

В условиях КТО введены специальные меры безопасности: от усиленной охраны и проверок документов до ограничений на передвижение и пребывание граждан в определенных зонах, что направлено на предупреждение и пресечение любых диверсионных действий для защиты населения.