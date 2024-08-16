«Стали переодеваться в женские платья»: Военкор Сладков рассказал на какие провокации готовы военные ВСУ в Курской области

В последние дни в Курской области наблюдается обострение напряженности из-за действий диверсантов ВСУ, которые, по сообщениям местных военных корреспондентов, проникли в регион. Военный журналист Александр Сладков поделился информацией о том, что украинские солдаты, оказавшись под давлением, начали использовать гражданскую одежду и автомобили местных жителей для своих перемещений в регионе.



По данным Сладкова, украинские военнослужащие также пытаются маскироваться под российских солдат, что создает дополнительные сложности для идентификации и противодействия диверсиям.



В свете этих событий, в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен режим КТО. Он был объявлен 10 августа и предоставляет правоохранительным органам дополнительные полномочия для выявления и пресечения террористической и диверсионной активности. Национальный антитеррористический комитет обосновал необходимость таких мер повышенной угрозой диверсионно-террористических актов со стороны Украины.Эти меры позволяют российским властям более эффективно реагировать на угрозы и обеспечивать безопасность граждан в условиях текущего конфликта. Власти призывают жителей регионов оставаться бдительными и сообщать о любых подозрительных действиях или лицах, которые могут представлять угрозу общественной безопасности, пишет Александр Сладков у себя в ТГ-канале.