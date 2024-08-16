Новости России
· 16+ · Полина Модестова

«Стали переодеваться в женские платья»: Военкор Сладков рассказал на какие провокации готовы военные ВСУ в Курской области

В последние дни в Курской области наблюдается о...

readovka.news

Подписаться в Telegram

В последние дни в Курской области наблюдается обострение напряженности из-за действий диверсантов ВСУ, которые, по сообщениям местных военных корреспондентов, проникли в регион. Военный журналист Александр Сладков поделился информацией о том, что украинские солдаты, оказавшись под давлением, начали использовать гражданскую одежду и автомобили местных жителей для своих перемещений в регионе.

По данным Сладкова, украинские военнослужащие также пытаются маскироваться под российских солдат, что создает дополнительные сложности для идентификации и противодействия диверсиям.


В свете этих событий, в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен режим КТО. Он был объявлен 10 августа и предоставляет правоохранительным органам дополнительные полномочия для выявления и пресечения террористической и диверсионной активности. Национальный антитеррористический комитет обосновал необходимость таких мер повышенной угрозой диверсионно-террористических актов со стороны Украины.

Эти меры позволяют российским властям более эффективно реагировать на угрозы и обеспечивать безопасность граждан в условиях текущего конфликта. Власти призывают жителей регионов оставаться бдительными и сообщать о любых подозрительных действиях или лицах, которые могут представлять угрозу общественной безопасности, пишет Александр Сладков у себя в ТГ-канале.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Приюту Человека» в Казани удается спасать только каждого третьего подопечного

Интересное в Казани

2 часа назад

Эксперты рассказали, как вывести домашний интернет на новый уровень

уничтожает ли раундап борщевик

Новости Татарстана

день назад

В РТ начался суд над женщиной, у которой в пожаре погибли 7 человек

Интересное в Казани

3 дня назад

8 городов и более 10 000 посетителей - как прошел тур по городам от ВкусВилла

монтаж гкл в Краснодаре

Новости Казани

день назад

Метеоролог рассказал, когда в Казань придет 30-градусная жара

Новости Казани

5 часов назад

В Казани мама склоняет 5-летнюю дочь к интиму с сожителем: что с ней было

Новости Татарстана

5 часов назад

Сергея Миронова оставили в СИЗО до 1 октября 2024 года

Новости Казани

день назад

Салихов: в Казани в подземной галерее предложили создать «Волганариум»

Новости Татарстана

день назад

Татарстанские медалисты и ударники сдали экзамены на 2
Новости Татарстана
7 часов назад

Агент Минекаева не опровергла сведения о съемках в сериале с Бураком Озчивитом

Подробности о съемках кинокартины будут сообщен...

Новости Татарстана

14 минут назад

Jony и «Кар-мэн» выступят на концерте ко Дню нефтяника в Нижнекамске 24 августа

Интересное в Казани

2 часа назад

Discord: Твой путеводитель в мире общения и гейминга

Новости Казани

34 минуты назад

Алина Загитова перед премьерой своего шоу рассказала о сложностях подготовки

Новости Татарстана

4 часа назад

Бурак Озчивит и Рузиль Минекаев точно снимутся в фильме «Елки» в Альметьевске
Гастроэнтеролог рассказала о том, как татарстан...
Новости Татарстана
3 часа назад

Гастроэнтеролог рассказала о том, как татарстанцам не заедать стресс

Новости Казани

6 часов назад

После травмирования ребенка аварийную скейт-площадку в «Континенте» снесут

Новости Казани

7 часов назад

В Казани 17 августа покажут фильм «Любовь и голуби» под открытым небом

Новости Казани

9 часов назад

Пожар в деловом центре в Казани 15 августа потушен
Казанские веранды: топ мест для незабываемых ве...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров
В Альметьевске Бурак Озчивит и Рузиль Минекаев ...
Новости Татарстана
4 часа назад

В Альметьевске Бурак Озчивит и Рузиль Минекаев точно снимутся в фильме «Елки»