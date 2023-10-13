Стали известны признаки скорого увольнения с работы

У каждого гражданина Российской Федерации должен быть источник дохода, так как деньги необходимы для нормальной жизнедеятельности. Для многих россиян таким источником является работа, потеря которой может принести большое огорчение, и, более того, создать серьёзные проблемы.

HR-эксперт Яна Алферова поделилась признаками скорого увольнения сотрудника:

Если работника перестали звать на собрания или перестали интересоваться его мнением по рабочим вопросам, то это явный повод задуматься о новом месте работы.

Следует следить за тем, документирует ли руководство провинности: если раньше такого не было, но появилось, скорее всего вас хотят уволить.

Также поводом для беспокойства является то, что в организации появляются новые сотрудники, которые выполняют такую же работу, как и вы, при этом сокращая ваши задачи и функционал.

Яна Алферова отметила, если работнику перестают выплачивать премии, то это тоже является признаком увольнения.

Эксперт посоветовала присматриваться к коллегам и руководителю: если отношение к вам изменилось в худшую сторону, например, с вами стали меньше разговаривать или сторониться, приготовьтесь искать новое место работы.

Напомним, что ранее HR-эксперт Гарри Мурадян рекомендовала при увольнении всегда получать обратную связь от бывшего начальства, так как это существенно поможет исправить свои ошибки и устроится на новое место.