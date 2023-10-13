Новости России
· Ульяна Сенько

Стали известны признаки скорого увольнения с работы

Стали известны признаки скорого увольнения с работы

www.9111.ru

Подписаться в Telegram

У каждого гражданина Российской Федерации должен быть источник дохода, так как деньги необходимы для нормальной жизнедеятельности. Для многих россиян таким источником является работа, потеря которой может принести большое огорчение, и, более того, создать серьёзные проблемы.

HR-эксперт Яна Алферова поделилась признаками скорого увольнения сотрудника:

  • Если работника перестали звать на собрания или перестали интересоваться его мнением по рабочим вопросам, то это явный повод задуматься о новом месте работы.
  • Следует следить за тем, документирует ли руководство провинности: если раньше такого не было, но появилось, скорее всего вас хотят уволить.
  • Также поводом для беспокойства является то, что в организации появляются новые сотрудники, которые выполняют такую же работу, как и вы, при этом сокращая ваши задачи и функционал.
  • Яна Алферова отметила, если работнику перестают выплачивать премии, то это тоже является признаком увольнения.
  • Эксперт посоветовала присматриваться к коллегам и руководителю: если отношение к вам изменилось в худшую сторону, например, с вами стали меньше разговаривать или сторониться, приготовьтесь искать новое место работы.

Напомним, что ранее HR-эксперт Гарри Мурадян рекомендовала при увольнении всегда получать обратную связь от бывшего начальства, так как это существенно поможет исправить свои ошибки и устроится на новое место.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Начнет перевозить пассажиров: появились первые кадры полета самолета, который собрали в Казани

Интересное в Казани

день назад

«Из космоса 1960 в Москву 2023 год»: в Казани пройдет пресс-конференция и пресс-показ фильма «Человек из ниоткуда»

обработка от тараканов в раменском

Лонгриды

день назад

Параноидальный триллер и эмоциональные качели: в Казани прошла премьера китайского фильма «Исчезнувшая в звездах»

Интересное в Казани

2 дня назад

Казанцам рассказали, как купить собственный дом комфорт-класса с участком за 7 млн рублей

строгание бруса в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

Материнский капитал, пособие по уходу: жителям РТ напомнили, какие выплаты положены отцам

Новости Казани

день назад

Сетчатый фасад закроет здание: стало известно, как будет выглядеть ТРК «Кольцо» после реконструкции

Новости Казани

день назад

Станет вторым по протяженности в мире: в Казани появится бассейн с подогревом

Новости Казани

7 часов назад

дослужился до судьи Верховного суда: в Казани скончался Олег Бегишев

Новости Татарстана

7 часов назад

Выйдут на отдых через две недели: был опубликован график школьных каникул в РТ
Новости Татарстана
2 часа назад

Знакомы ли вы со столицей Татарстана? Тест на знание киноистории Казани

Знакомы ли вы со столицей Татарстана? Тест на знание киноистории Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Пришли проверить грамотность: в Казани сотрудники исполкома приняли участие в «Татарча диктант»

Интересное в Казани

день назад

«Из космоса 1960 в Москву 2023 год»: в Казани пройдет пресс-конференция и пресс-показ фильма «Человек из ниоткуда»

Новости Татарстана

4 часа назад

Потеплеет до 17 градусов: в Татарстане не выходных прогнозируют хорошую погоду

Новости Татарстана

5 часов назад

Подешевели все марки: в Татарстане начала падать стоимость бензина
Проведут в День отца: ФК «Рубин» организует матч среди болельщиков для отцов и детей
Спортивные новости Казани
час назад

Проведут в День отца: ФК «Рубин» организует матч среди болельщиков для отцов и детей

Новости Татарстана

6 часов назад

Большая часть уйдет лишь на один проект: в Татарстане одобрили восемь инвестпроектов на 109 миллиардов

Новости Татарстана

7 часов назад

Предоставляется на поддержку передовых инженерных школ: три вуза Татарстана получат гранты

Новости Татарстана

7 часов назад

Выйдут на отдых через две недели: был опубликован график школьных каникул в РТ
Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%