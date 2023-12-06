Стали известны главные везунчики 2024 года: 4 знака зодиака феноменально разбогатеют и построят головокружительную карьеру

Астрологи назвали всего четыре знака зодиака, которых в новом 2024 году ожидает период везения, положительных перемен и головокружительного успеха, сообщает pg12.

Согласно гороскопу, год Зеленого Дракона будет очень удачным у представителей знака зодиака телец, особенно весна. После зимы родившихся под названным созвездием удивит внезапная удача: они получат большие деньги. Более того, тем представителям земного знака, которые трудятся в финансовой сфере, звезды обещают повышение.

Также астрологи настоятельно рекомендуют тельцам в новом году проявить себя на все 100%, чтобы не упустить период везения: можно открыть свой бизнес или вложиться в дело. Есть вероятность того, что придется чем-то рискнуть, однако этот риск будет оправдан.

Близнецам в июне 2024 года астрологи предсказывают неожиданный рост их популярности. Вместе с тем ожидается и увеличение доходов.

Также звезды говорят, что родившимся под данным созвездием могут предложить работу за границей, поэтому им стоит быть готовыми и к переездам.

Резкий взлет по карьерной лестнице в 2024 году ожидает представителей знака зодиака лев. Самыми удачными месяцами станут апрель и май. При этом внезапный профессиональный успех произойдет словно сам собой, но львам стоит знать - это подарок вселенной, который ни в коем случае нельзя упускать. Возможно им предложат новую должность, пригласят в другую компанию или же представители огненной стихии сами найдут высокооплачиваемую работу.

У родившихся под созвездием девы самым везучим месяцем в грядущем году будет июнь: согласно гороскопу, представителей данного знака зодиака повысят, что станет причиной увеличения доходов. Успешнее всего будут девы, которые трудятся в сфере медицины, технологий и издательства.