Стала известна дата прихода климатической весны в Россию: март станет аномальным

По прогнозу специалистов, погода очень сильно удивит жителей России в ближайшее время.

Зима 2024 года шокировала россиян своими суровыми морозами и огромным количеством выпавшего снега, с последствиями которого в городах страны не могут справиться до сих пор.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометеорологического центра, рассказал гражданам, что их ожидает очередной климатический сюрприз.

Согласно прогнозу синоптика, весна в текущем году наступит гораздо раньше положенного временного срока. Февраль будет похож на март, так как будет теплее среднестатистической нормы.

Также метеорологи утверждают, что февраль и март будут непривычно теплыми, а 22 февраля станет первым днем весны, пишет progorod76.