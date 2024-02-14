Новости России
· Ульяна Сенько

Стала известна дата прихода климатической весны в Россию: март будет аномальным

Стала известна дата прихода климатической весны в Россию: март будет аномальным

klike.net

Подписаться в Telegram

Специалисты прогнозируют, что в ближайшем будущем погода шокирует жителей Российской Федерации: весна придет раньше, чем мы ее ожидаем.

Зима 2024 года поразила граждан России своими жгучими морозами и снегами, которые до сих пор лежат сугробами, создающими неудобные условия на дорогах регионов страны.

Научный руководитель Гидрометцентра предупредил россиян о новом грядущем климатическом сюрпризе.

По его словам, весна наступит значительно раньше обычного. Завершающий зиму месяц будет напоминать март, так как температура будет выше средней нормы.

Синоптики также прогнозируют, что февраль и март будут необычайно теплыми, а 22 февраля, по их мнению, в текущем году будет считаться первым весенним днем.

Читайте также:

  1. Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году
  2. Теперь казанцы могут сделать оценку недвижимости за 1 день
  3. Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года
  4. «30 минут искали гидранты»: что известно о масштабном пожаре в отеле «Астория» в Казани
  5. Казанцам пообещали списать все долги, даже неофициальные. Рассказываем подробности

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане зафиксировали морозы до -45 градусов

Новости Татарстана

день назад

Скончался экс-помощник президента Татарстана Шамиль Бадамшин

вентиляционная решетка не пропускающая паразитов

Новости Татарстана

день назад

В Казани прошел обыск в квартире сборщика подписей Надеждина

Интересное в Казани

3 дня назад

От гаража до 70 домов в год: рассказываем, как житель Казани привел свою строительную компанию к успеху.

кладка стен из пеноблоков стоимость в Москве

Новости Татарстана

2 часа назад

Армения не станет принимать участие в «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Жители Казани выбрасывают 40% продуктов

Новости Татарстана

21 час назад

Алексей Навальный* внезапно скончался в колонии «Полярный волк»

Новости Татарстана

день назад

Владимир Путин назначил 14 новых судей в Татарстане
Лонгриды
3 дня назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

Новости Татарстана

2 часа назад

Армения не станет принимать участие в «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов общался с главой «Союзмультфильма»

Новости Татарстана

3 часа назад

Учёные КФУ открыли новую звезду

Новости Татарстана

3 часа назад

28 объектов здравоохранения построили за 2023 год в Татарстане
Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега
Лонгриды
4 дня назад

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ растёт годовая инфляция

Новости Татарстана

21 час назад

В дни «Игр будущего» телебашня в Казани включит архитектурную подсветку

Новости Татарстана

21 час назад

22-летнего бойца СВО из Татарстана наградили медалью «За отличия в службе»
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой