Стала известна дата прихода климатической весны в Россию: март будет аномальным

Специалисты прогнозируют, что в ближайшем будущем погода шокирует жителей Российской Федерации: весна придет раньше, чем мы ее ожидаем.

Зима 2024 года поразила граждан России своими жгучими морозами и снегами, которые до сих пор лежат сугробами, создающими неудобные условия на дорогах регионов страны.

Научный руководитель Гидрометцентра предупредил россиян о новом грядущем климатическом сюрпризе.

По его словам, весна наступит значительно раньше обычного. Завершающий зиму месяц будет напоминать март, так как температура будет выше средней нормы.

Синоптики также прогнозируют, что февраль и март будут необычайно теплыми, а 22 февраля, по их мнению, в текущем году будет считаться первым весенним днем.

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