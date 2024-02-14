Стала известна дата прихода климатической весны в Россию: март будет аномальным
klike.net
Специалисты прогнозируют, что в ближайшем будущем погода шокирует жителей Российской Федерации: весна придет раньше, чем мы ее ожидаем.
Зима 2024 года поразила граждан России своими жгучими морозами и снегами, которые до сих пор лежат сугробами, создающими неудобные условия на дорогах регионов страны.
Научный руководитель Гидрометцентра предупредил россиян о новом грядущем климатическом сюрпризе.
По его словам, весна наступит значительно раньше обычного. Завершающий зиму месяц будет напоминать март, так как температура будет выше средней нормы.
Синоптики также прогнозируют, что февраль и март будут необычайно теплыми, а 22 февраля, по их мнению, в текущем году будет считаться первым весенним днем.
Читайте также:
- Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году
- Теперь казанцы могут сделать оценку недвижимости за 1 день
- Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года
- «30 минут искали гидранты»: что известно о масштабном пожаре в отеле «Астория» в Казани
- Казанцам пообещали списать все долги, даже неофициальные. Рассказываем подробности