Срок до конца января 2025: россиян призывают заменить права, пока не стало поздно

В 2025 году многие российские водители столкнутся с необходимостью обновить свои водительские права. Это связано с автоматическим продлением срока действия удостоверений в 2022 году.

Какие шаги нужно предпринять для замены и чем грозит несвоевременное обновление документов, рассказываем подробно.

Почему продлевали права в 2022 году?

В апреле 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о продлении срока действия водительских удостоверений на три года. Это решение было принято для упрощения процедуры обновления документов и минимизации нагрузки на граждан. Основные причины:

Сокращение времени, которое водители тратят на оформление новых прав и прохождение медкомиссий.

Снижение административной нагрузки на транспортные компании.

Эта мера касалась удостоверений, истекающих в 2022 и 2023 годах, но действовала только на территории России.

Как заменить права в 2025 году?

Для обновления водительского удостоверения необходимо выполнить следующие действия:

Подать заявление:

Лично в ГИБДД.

Через портал «Госуслуги».

В многофункциональном центре (МФЦ).

Собрать документы:

Паспорт.

Старое водительское удостоверение.

Медицинская справка.

Оплатить госпошлину:

2 000 рублей. При оплате через «Госуслуги» действует скидка 30%.

Обратите внимание, что медкомиссию нужно пройти в аккредитованных медицинских учреждениях.

Что будет, если не заменить права вовремя?

Эксплуатация автомобиля с истекшими правами карается штрафами:

Штраф до 30 000 рублей.

В некоторых случаях возможен арест.

Особое внимание следует уделить водителям, которые планируют поездки за границу, — за пределами России продленные в 2022 году удостоверения недействительны.

