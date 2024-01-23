Срочно продавайте, иначе будет поздно: эксперты прогнозируют серьезные изменения на рынке недвижимости

Эксперты сообщают, что в России в настоящее время наблюдается заметное снижение цен на вторичном рынке недвижимости, и аналитики высказывают мнение, что этот тренд может продолжиться в будущем. На текущий момент самая доступная квартира на вторичном рынке в Москве представлена в виде студии с площадью 10,6 квадратных метра и оценивается примерно в 3,6 миллиона рублей. В среднем, стоимость жилья на вторичном рынке в различных районах Москвы различается: в Старой Москве - 14,41 миллиона рублей, в Новой Москве - 9,96 миллиона, в Подмосковье - 6,77 миллиона.

Эксперты подчеркивают, что вторичное жилье значительно дешевле по сравнению с первичным, в связи с отсутствием льготной ипотеки. Прогнозируется продолжение снижения цен на вторичном рынке до тех пор, пока застройщики не решат снизить стоимость первичного жилья, где наблюдается ценовой пузырь. Возможно, однако, что уменьшение спроса и рост предложения могут усилить давление на дополнительное падение цен на вторичном рынке.

Основным фактором, воздействующим на рынок недвижимости, является высокая ключевая ставка. Эксперты полагают, что её снижение может привести к ускоренному снижению спроса, увеличению предложения и снижению цен. Некоторые специалисты утверждают, что для улучшения ситуации базовая ставка должна быть снижена до уровня ниже 10 процентов, однако в настоящее время такие меры не рассматриваются. Снижение ставок может сделать рынок менее уязвимым, но пока такие шаги не планируются.

Таким образом, высокая ключевая ставка и трудности с получением ипотеки по текущим ставкам рассматриваются как важные факторы, оказывающие влияние на рынок недвижимости. Прогнозы экспертов разнообразны, и в зависимости от дальнейших изменений в экономической обстановке, рынок может столкнуться с различными сценариями, включая уменьшение спроса и дальнейшее снижение цен на вторичном рынке.