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«Срочно продавайте хрущевки, иначе будет поздно»: эксперты дали прогноз о рынке недвижимости

«Срочно продавайте хрущевки, иначе будет поздно»: эксперты дали прогноз о рынке недвижимости

milye-kartinki.ru

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Рынок недвижимости в России в 2023 году оказался в состоянии нестабильности, вызванной изменениями в экономике и повышением ключевой ставки Центробанка. Это привело к изменениям в ценообразовании на жилье, что создает сложности как для покупателей, так и для продавцов.

Тем не менее спрос на жилье остается высоким, и многие россияне сейчас активно пользуются возможностью приобрести недвижимость до возможного повышения цен. С другой стороны, владельцы вторичного жилья стараются удержать цены на свои квартиры на высоком уровне, что также влияет на рыночную динамику, сообщает progorod43.

Эксперты по недвижимости рекомендуют продавать вторичное жилье, к которому относятся и «сталинки», и хрущевки, так как их высокая цена в настоящее время может упасть в ближайшем будущем ввиду нестабильной ситуации на рынке, а также потому что содержание старых квартир становиться все дороже, и россияне, желающие приобрести жилье, все чаще делают выбор в пользу новостроек.

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