В ответ на вопросы о потребности в мобилизации, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новая волна мобилизации не обсуждается, и текущий набор добровольцев на контрактной основе остаётся стабильным. По словам Пескова, действующие меры по вербовке контрактников показывают хорошие результаты, и власти считают их достаточными для выполнения поставленных задач, сообщил «РИА Новости».

Стабильный набор контрактников

Министерство обороны России сообщило, что в среднем ежедневно к армии присоединяется около 1000 новых контрактников. С начала 2024 года подписано около 190 тысяч контрактов, что свидетельствует о высоком интересе к службе. В декабре ведомство впервые с начала специальной военной операции раскрыло число контрактников, служащих в армии, — 640 тысяч человек.

Отказ от мобилизации

На вопрос о возможной мобилизации для более быстрого достижения военных целей, президент Владимир Путин заявил, что текущая численность войск и принятая тактика позволяют достигать всех необходимых целей без дополнительного привлечения ресурсов. По словам Путина, стратегия России направлена не на массовую мобилизацию, а на качественное и планомерное усиление войск за счёт добровольцев и контрактников.

Реакция общественности и военных экспертов

Эта информация вызвала различные реакции в обществе и среди военных аналитиков. Некоторые считают, что стабильный набор контрактников является признаком успешной военной политики, в то время как другие выражают сомнения в достаточности текущих мер для решения более масштабных задач на будущее.

Перспективы и предстоящие планы

Пока что российское правительство и военное командование уверены в эффективности принимаемых мер и не планируют изменений в политике набора в армию. Все решения будут зависеть от текущей обстановки и анализа результатов действующих стратегий набора и использования контрактной армии.