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Срочно! Песков выступил с важным заявлением о мобилизации в России

В последнем заявлении Дмитрия Пескова, представ...

tvcenter.ru

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В последнем заявлении Дмитрия Пескова, представителя Кремля, было ясно выражено отсутствие необходимости в новой волне мобилизации для достижения военных целей России. В ответ на вопросы о потребности в добровольцах или мобилизованных, Песков подчеркнул, что "никаких разговоров о мобилизации сейчас не ведется". Это заявление согласуется с недавними данными Министерства обороны о стабильном притоке контрактников, которые продолжают поступать в армию.

На фоне этих сообщений, Владимир Путин ранее выразил уверенность в эффективности текущей тактики военных действий, отметив, что существующего числа военнослужащих достаточно для выполнения задач без дополнительной мобилизации. С начала года почти 190 тысяч новобранцев подписали контракты, что свидетельствует о высоком уровне готовности и возможности сил.

Министерство обороны также уточнило, что в среднем около тысячи человек в день присоединяются к армии. Подобные показатели подчеркивают стабильность и эффективность текущей стратегии набора.

Помимо этого, региональные власти по всей России увеличивают мотивационные выплаты для привлечения новых военнослужащих, подчеркивая важность и ценность их службы. Например, в Москве и Ростове-на-Дону размер единовременных выплат достигает до 1.9 миллионов рублей, создавая дополнительные стимулы для желающих присоединиться к армии.

Таким образом, несмотря на общемировую напряженность и военные вызовы, Россия продолжает демонстрировать уверенность в своих силах и стратегиях, исключая необходимость в новых мобилизационных мерах на текущий момент, сообщает «РИА Новости».

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