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Срочно! Песков сделал важное заявление о мобилизации в России

В последнее время вопросы продолжения мобилизац...

vrubcovske.ru

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В последнее время вопросы продолжения мобилизации в России вызывают оживлённые дискуссии, однако, по заявлению представителя Кремля Дмитрия Пескова, текущие обсуждения о новом этапе мобилизации не ведутся.

«Сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня, мы не рассматриваем возможность новой мобилизации», — подчеркнул Песков в ответ на вопросы журналистов о потребности в дополнительных мобилизованных, передает «РИА Новости».

Комментарии Пескова пришли на фоне его ответа на вопрос о достаточности числа добровольцев. Военное ведомство также недавно сообщило о стабильности текущего набора контрактников, указывая на признаки эффективного вербования без дополнительной мобилизации. С начала года по данным Министерства обороны, было подписано порядка 190 тысяч контрактов, что свидетельствует о значительной активности в рекрутинге.

Дополнительный интерес вызывает факт увеличения материальной поддержки для военнослужащих в некоторых регионах страны. В частности, в Москве и Ростове-на-Дону размер единовременных выплат новым контрактникам был повышен до 1,9 млн рублей, что может сыграть свою роль в привлечении добровольцев.

Эта информация о намерении властей продолжать политику привлечения контрактников через улучшение условий службы, вместо проведения новой мобилизации, отражает стремление к стабилизации и укреплению оборонной мощи страны в текущих условиях.

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