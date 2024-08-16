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Срочно! Песков сделал крайне важное заявление о мобилизации в России

Возможность мобилизации в России - постоянная т...

cdo-dpo.ru

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Возможность мобилизации в России - постоянная тема для обсуждения. Чуть об этом начинают говорить - она сразу же вызывает заметный резонанс в обществе. Но, несмотря на доводы, как заявляет представитель кремля Дмитрий Песков, в правительстве этот вопрос не обсуждается. Он заявляет, что сейчас потребность в военнослужащих полностью закрывается добровольцами и контрактниками. Из-за этого в новом этапе мобилизации попросту нет необходимости.

Министерство обороны России сообщило о стабильном приросте контрактников. С начала 2024 года под контракт подписались приблизительно 190 тыс. человек, а ежедневный набор составляет около 1000 новых военнослужащих. В декабре было официально объявлено, что в рядах вооружённых сил насчитывается 640 тыс. контрактников.

В свете текущей ситуации некоторые регионы России начали увеличивать единовременные выплаты новым военнослужащим, что, возможно, способствует повышению интереса к службе по контракту. Так, в Москве и Ростове-на-Дону размер выплат был поднят до 1,9 млн рублей, в Дагестане — до 500 тыс. рублей, в Башкирии — до 505 тыс. рублей, а в Свердловской области — до 400 тыс. рублей, сообщил «РИА Новости»

Президент Владимир Путин ранее упоминал, что страна следует альтернативной тактике, которая не требует расширения мобилизационных мер. Стратегия заключается в том, чтобы "выдавливать противника с территорий, которые должны быть поставлены под контроль России", без дополнительного расширения военного контингента.

С учётом данных о стабильном наборе контрактников и отсутствии планов по новой мобилизации, можно сделать вывод, что российское правительство и военное руководство активно работают над тем, чтобы удовлетворить текущие потребности без дополнительного привлечения резервистов. Эта политика позволяет снизить социальное напряжение и одновременно поддерживать необходимый уровень военной готовности.

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