Возможность мобилизации в России - постоянная тема для обсуждения. Чуть об этом начинают говорить - она сразу же вызывает заметный резонанс в обществе. Но, несмотря на доводы, как заявляет представитель кремля Дмитрий Песков, в правительстве этот вопрос не обсуждается. Он заявляет, что сейчас потребность в военнослужащих полностью закрывается добровольцами и контрактниками. Из-за этого в новом этапе мобилизации попросту нет необходимости.



Министерство обороны России сообщило о стабильном приросте контрактников. С начала 2024 года под контракт подписались приблизительно 190 тыс. человек, а ежедневный набор составляет около 1000 новых военнослужащих. В декабре было официально объявлено, что в рядах вооружённых сил насчитывается 640 тыс. контрактников.





В свете текущей ситуации некоторые регионы России начали увеличивать единовременные выплаты новым военнослужащим, что, возможно, способствует повышению интереса к службе по контракту. Так, в Москве и Ростове-на-Дону размер выплат был поднят до 1,9 млн рублей, в Дагестане — до 500 тыс. рублей, в Башкирии — до 505 тыс. рублей, а в Свердловской области — до 400 тыс. рублей, сообщил «РИА Новости» Президент Владимир Путин ранее упоминал, что страна следует альтернативной тактике, которая не требует расширения мобилизационных мер. Стратегия заключается в том, чтобы "выдавливать противника с территорий, которые должны быть поставлены под контроль России", без дополнительного расширения военного контингента.С учётом данных о стабильном наборе контрактников и отсутствии планов по новой мобилизации, можно сделать вывод, что российское правительство и военное руководство активно работают над тем, чтобы удовлетворить текущие потребности без дополнительного привлечения резервистов. Эта политика позволяет снизить социальное напряжение и одновременно поддерживать необходимый уровень военной готовности.