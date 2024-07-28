Срочно! Песков озвучил важное заявление о мобилизации в России

В России на данный момент вопросы о возобновлении мобилизации не стоят на повестке дня, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью. Отвечая на вопрос о потребности в дополнительных мобилизованных, Песков заверил, что такие меры не обсуждаются: "Никаких разговоров о мобилизации нет, она в данный момент не рассматривается".

Данный ответ последовал на контексте устойчивого набора в армию по контракту, о чем сообщило Министерство обороны России. По их данным, ежедневно в вооруженные силы вступает примерно 1 тыс. контрактников. С начала года было заключено около 190 тыс. контрактов, что свидетельствует о стабильном интересе к службе. В декабре министерство впервые указало число контрактников в вооруженных силах, составившее 640 тыс. человек.

Тема мобилизации особенно актуальна в контексте вопросов, адресованных президенту Владимиру Путину ранее в этом году о возможности "разгромить противника" без дополнительного призыва. Президент тогда подчеркнул, что стратегия ведения боевых действий не предполагает мобилизационных мер и нацелена на "выдавливание противника" с ключевых территорий без усиления численности войск.

Параллельно, в некоторых регионах России было замечено увеличение выплат новым контрактникам, что может служить дополнительным стимулом к вступлению в армию. Например, в Москве и Ростове-на-Дону размер единовременных выплат достиг 1.9 млн рублей, в Дагестане — до 500 тыс. рублей, в Башкирии и Свердловской области — около 400-500 тыс. рублей.

Отметим, что последняя частичная мобилизация была объявлена 21 сентября прошлого года, и за месяц в армию было призвано 300 тыс. резервистов, сообщил «РИА Новости»