Срочников отправят границы охранять: в Госдуме приняли важный законопроект

Государственная дума Российской Федерации приняла закон, который подразумевает разрешения проходить срочную службу по призыву в пограничной службе ФСБ РФ, и вместе с тем формировать Росгвардии свои добровольческие отряды, на что уже имеет право Министерство обороны России, сообщает ria.ru.

Согласно принятому законопроекту, право проходить срочную военную службу по призыву в ФСБ России теперь есть у лиц с иностранным гражданством или видом на жительство, граждан, имеющих судимости в настоящем или прошлом временах, а также граждан, которые употребляли запрещенные вещества без назначения врачей. Уточняется, если россиянин находится под административным надзором, но при этом будет призван на военную службу, то ответственность за несоблюдение надзора с него снимается.

Закон, принятый Госдумой РФ, устанавливает, что для помощи ВС РФ, для выполнения возложенных на них задач, будут формироваться добровольческие подразделения Росгвардии в периоды мобилизации, военного положения, функционирования ВС России за пределами границ страны.

В пояснительной записке принятого законопроекта сказано, что создание добровольческих формирований Росгвардии будет проводиться по решению Президента России. А численность, задачи, порядок управления, места действий и срок функционирования данных подразделений будет определять уже сама Росгвардия. Лицо, желающее вступить в данное добровольческое формирование, будет подписывать соответствующий контракт, при этом он и его семья будут получать такие же льготы, гарантии и компенсации, которые в настоящее время получают граждане, заключившие контракты с Министерством обороны РФ. Зарплатную часть и денежное содержание будет формировать Росгвардия.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев отметил, что формирование подобных добровольных подразделений сможет усилить возможности войск национальной гвардии по выполнению поставленных боевых задач, включая задачи, которые нужно выполнить в зоне СВО на Украине.