В России планируется крупная денежная реформа, которая может стать одной из важнейших за последние десятилетия, начиная с конца 1990-х годов. Основным нововведением станет введение цифрового рубля — третьего вида национальной валюты, дополняющего наличные и безналичные деньги. Эта инициатива призвана укрепить финансовую систему страны, повысить её стабильность и адаптировать к требованиям цифровой эпохи.

Главный этап реформы стартует уже в следующем году, и ведущие российские банки будут играть в ней центральную роль. С начала года начнётся активное внедрение цифрового рубля в финансовую инфраструктуру. Центральный банк поставил перед крупнейшими банками задачу: к 1 июля 2024 года обеспечить клиентам возможность использования цифровой валюты. Это потребует от большинства крупных банков интеграции новой формы денег в свои платформы и предоставления доступа к ней гражданам. В дальнейшем планируется подключение всех российских банков к системе цифрового рубля, чтобы сделать его доступным для каждого жителя страны.