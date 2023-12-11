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Сплошной суррогат, ни капли сливок: Роскачество назвало худшие марки сливочного масла

Сплошной суррогат, ни капли сливок: Роскачество назвало худшие марки сливочного масла

Дзен/Росконтроль

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Российская система качества - это организация, которая существует, для того чтобы контролировать качество продуктов питания, которые предлагаются гражданам страны. Очень часто эксперты обнаруживают в продукции зарубежных и отечественных брендов вредные и опасные ингредиенты, которые могут нанести серьезный ущерб здоровью человека. Более того, большое количество производителей обманывает потребителей, предлагая им под видом одного продукта, совершенно другой.

Одну из последних проверок Роскачества прошел ряд образцов популярного у россиян сливочного масла. Согласно итогам исследования, некоторые производители используют растительные жиры вместо молочных и не указывают это на упаковках, что является грубой ошибкой и обманом, так как люди, которые не желают употреблять пальмовое масло, доверяют написанному составу, а реальный же состав продукта они узнать не могут.

В черный список Российской системы качества были внесены «сливочные» масла производимые в Московской и Волгоградской области, а также Ставропольском крае, из-за обнаруженных несоответствий ГОСТ и не соблюдений требований безопасности.

Тем не менее не все производители недобросовестны и не все экономят на своих клиентах. Лучшими натуральными и безопасными для употребления сливочными маслами были признаны продукты от «Солнечной долины», «Деревенской буренки», «Молочной мозаики», «Волжаночки», «Славянского» и «Вологодских традиций».

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