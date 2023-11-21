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· Ульяна Сенько

Сплошная пальма, ни капли сливок: в Роскачестве назвали марки сыра, который не едят даже мыши

Сплошная пальма, ни капли сливок: в Роскачестве назвали марки сыра, который не едят даже мыши

telegra.ph

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Подделка продуктов питания является серьезной проблемой, и благодаря исследованиям специалистов Роскачества граждане России могут быть уверенными, что покупают качественную еду, а не вредную и опасную для организма.

В одном из последних исследований участвовали сыры, производимые отечественными брендами. К сожалению, специалисты Роскачества обнаружили, что некоторые из производителей продают фальсификат под видом натурального сыра, сообщил информационно-новостной портал progorodsamara.ru.

В сырах, изготовляемых в северной столице России, Санкт-Петербурге, в Новосибирской области, Курской области и в горном Ставропольском крае, эксперты обнаружили наличие растительных жиров, которые не были указаны на упаковке продуктов. Другими словами, сыры из вышеперечисленных регионов - подделки, так как вместо положенных молочных жиров производители используют пальмовое масло, потому что оно менее дорогое, но не указывают этот ингредиент и продают не настоящий сыр под видом натурального.

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