Сплошная пальма, ни капли сливок: в Роскачестве назвали марки сыра, который не едят даже мыши

Подделка продуктов питания является серьезной проблемой, и благодаря исследованиям специалистов Роскачества граждане России могут быть уверенными, что покупают качественную еду, а не вредную и опасную для организма.

В одном из последних исследований участвовали сыры, производимые отечественными брендами. К сожалению, специалисты Роскачества обнаружили, что некоторые из производителей продают фальсификат под видом натурального сыра, сообщил информационно-новостной портал progorodsamara.ru.

В сырах, изготовляемых в северной столице России, Санкт-Петербурге, в Новосибирской области, Курской области и в горном Ставропольском крае, эксперты обнаружили наличие растительных жиров, которые не были указаны на упаковке продуктов. Другими словами, сыры из вышеперечисленных регионов - подделки, так как вместо положенных молочных жиров производители используют пальмовое масло, потому что оно менее дорогое, но не указывают этот ингредиент и продают не настоящий сыр под видом натурального.