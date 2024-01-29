Сплошная бурда, совсем без кофеина: Росконтроль назвал марки кофе, в которых совсем нет кофеина

Огромное количество людей не представляет своей жизни без кофе: мы пьем его по утрам, чтобы проснуться, в обед, чтобы взбодриться, на прогулках в парке, чтобы согреться. Однако в настоящее время на рынке можно нарваться на некачественные продукты, которые будут не только невкусными, но могут еще и нанести вред организму человека. Организация Росконтроль, созданная для того, чтобы контролировать качество продуктов, которые потребляют россияне, провела исследование растворимого кофе и назвала марки, которые употреблять настоятельно не рекомендуется.

Специалисты организации рекомендуют избегать покупки следующих брендов, которые были признаны подделкой: Italica, «Фаворит» и MacCoffee Favorite.

Эксперты Росконтроля отметили, что выбор пал на сублимированный кофе, так как этот вид напитка занимает более половины рынка кофейных товаров из-за своей простоты приготовления. Сублимированный кофе может быть качественным, если использовано высококачественное сырье.

В результате анализа лаборатория назвала лучшие бренды, к которым относятся Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, а также российские марки «Московская кофейня на паяхъ» и «Черная карта». Они были признаны качественными и безопасными для употребления, сообщили в PRIMPRESS.