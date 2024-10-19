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Спят в одной кровати с козой: что держат в тайне Джиган и Самойлова

В мире звездных домашних питомцев появился новы...

nur.kz

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В мире звездных домашних питомцев появился новый чемпион по популярности — коза Мими, которая стала не только любимицей семьи российской блогерши Оксаны Самойловой, но и звездой социальных сетей. Оксана, мать четверых детей, известна своим умением завоевывать внимание аудитории, и на этот раз она действительно превзошла саму себя.

Недавно супруг Оксаны, известный рэпер Джиган, решил удивить ее необычным подарком — живой козой, о которой она мечтала. И не просто козой, а настоящим членом семьи, который мгновенно стал любимцем не только в их доме, но и среди подписчиков Оксаны. Козочка Мими получила не только имя, но и стильный гардероб разноцветных комбинезонов, что делает каждое её появление в соцсетях настоящим событием.

Жизнь Мими в доме Самойловых — это настоящая сказка для домашнего животного. Она обитает в просторном доме, где ей уделено столько внимания, сколько многие могли бы только позавидовать. Мими спит в хозяйской постели, а перед сном ее нежно гладит сам Джиган. Днем козочка сопровождает Оксану во всех её начинаниях, будь то прогулки или поездки на машине.

Пользователи соцсетей с удовольствием следят за приключениями Мими и не устают шутить по поводу её роскошной жизни. Они искренне радуются видеть, как коза встроена в повседневную жизнь семьи, став её неотъемлемой частью.

Осенняя фотосессия семьи Самойловых, где главной звездой стала Мими, лишь подчеркивает её статус особенного питомца. В кадрах козочка позирует в окружении любящей семьи, полностью интегрировавшись в их жизнь. Эти изображения и истории о Мими не только веселят, но и немного завораживают, демонстрируя необычный выбор домашнего питомца и его благополучное сосуществование в семье.

Так, коза Мими и правда живет свою лучшую жизнь, а мы можем лишь наблюдать за этим и радоваться вместе с ней, пишет kp.ru.

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