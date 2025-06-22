Спасут ли чеснок и малина от простуды: иммунолог разобрала мифы о средствах народной медицины

Самолечение может только ухудшить состояние и привести к осложнениям. При первых признаках ОРВИ стоит обратиться к врачу.

Чесночный кулон

Народный метод. В детских садах или начальных школах можно встретить детей с амулетами, защищающими от ОРВИ. Они делают кулоны из пластиковых яиц киндер-сюрпризов, в которые кладут порезанный чеснок. Считается, что запах чеснока помогает предотвратить заражение.

Как это работает на самом деле. Чеснок — известное средство в народной медицине, он содержит вещества, которые обладают антисептическими и антибактериальными свойствами, а именно — аллицин. Однако концентрация этих веществ в воздухе слишком мала, чтобы значительно повлиять на борьбу с вирусами.

Тем не менее, запах чеснока может отпугнуть окружающих, уменьшая вероятность заражения воздушно-капельным путем.

Ложка рыбьего жира по утрам

Народный метод. Утверждается, что ежедневное употребление рыбьего жира укрепляет иммунную систему и защищает от воспалений.

Как это работает на самом деле. Рыбий жир содержит полезные вещества, такие как омега-3 и омега-6 жирные кислоты, а также витамины А и D. Однако рыбий жир следует употреблять только в виде очищенных добавок, которые продаются в аптеках. Неочищенный продукт может вызвать расстройства пищеварения.

Дышать паром от свежесваренной картошки

Народный метод. Люди часто используют этот метод для лечения простуды, сидя под одеялом над кастрюлей с картошкой и вдыхая пар.

Как это работает на самом деле. Прогревание паром помогает разжижать слизь в носоглотке, улучшая отхождение мокроты. Однако этот метод может быть опасным: высокая температура может повредить дыхательные пути.

Малиновое варенье

Народный метод. Считается, что чай с малиновым вареньем помогает при простуде.

Как это работает на самом деле. Малина богата витамином С и обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием. Однако варенье часто содержит много сахара, и его чрезмерное употребление может нанести больше вреда, чем пользы.

Посещение бани

Народный метод. При простуде рекомендуется посетить баню с эфирными маслами и пить чай с малиной или медом.

Как это работает на самом деле. Нет убедительных доказательств, что баня с эфирными маслами способствует выздоровлению. Наоборот, дополнительная нагрузка на сердце может ухудшить состояние больного.

Водка с перцем

Народный метод. Водка с перцем используется как стимулятор иммунной системы.

Как это работает на самом деле. Нет научных доказательств, что перец помогает при простуде. А водка только ухудшает состояние организма, особенно при болезни.

Ставить банки

Народный метод. Считается, что банки улучшают иммунитет и помогают в лечении заболеваний.

Как это работает на самом деле. Банки могут улучшать кровообращение, но при серьезных заболеваниях или лихорадке они противопоказаны.

Полоскание горла с содой, солью и йодом

Народный метод. Это средство основано на очищении слизистых и устранении микробов.

Как это работает на самом деле. Полоскание может помочь при вирусных заболеваниях, но не заменяет основное лечение, назначенное врачом.

Отвары трав (мелисса, мята и т. д.)

Народный метод. Отвары трав используются для устранения симптомов простуды, обладают противовоспалительным и жаропонижающим действием.

Как это работает на самом деле. Травы действительно имеют полезные свойства, но при болезни они являются лишь вспомогательным средством, а не заменой основного лечения.

Корица с медом

Народный метод. Считается, что сочетание корицы и меда обладает антибактериальными свойствами.

Как это работает на самом деле. Мед и корица могут поддержать иммунитет, но не заменяют лекарства, особенно при серьезных заболеваниях.

Настой лука с медом

Народный метод. При простуде предлагают настой из лука и меда для закапывания в нос.

Как это работает на самом деле. Лук содержит фитонциды, которые уничтожают бактерии, но лучше использовать фармакологические препараты, рекомендованные врачом.

Гвоздика с молоком

Народный метод. Растертую гвоздику добавляют в кипяченое молоко и употребляют для лечения простуды.

Как это работает на самом деле. Гвоздика обладает антисептическим действием, а молоко может смягчить горло, но средство стоит использовать с осторожностью, особенно если есть проблемы с лактозой.