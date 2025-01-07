Спаслась, чтобы рассказать. Насильники надругались над девушкой и сожгли ее

В Набережных Челнах 1 января 2025 года произошло убийство, потрясшее город. По информации, предоставленной горожанкой в интервью KazanFirst, в 51-м комплексе мужчина напал на свою жену с ножом. В результате полученных травм женщина скончалась.

Как сообщили источники KazanFirst, подозреваемого в убийстве задержали и возбудили против него уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается.

Напомним, что недавно Верховный суд Татарстана вынес приговор 61-летней Надежде Захаровой, обвиняемой в убийстве своего брата-инвалида Виктора Захарова. Гособвинению удалось доказать, что подсудимая умышленно задушила своего родственника.

Ранее KazanFirst также сообщал о другом кровавом инциденте, когда четверо жителей села Русский Аткаш во время застолья избили собутыльника, а затем по очереди изрезали его ножом. Один из обвиняемых позже ограбил квартиру знакомого, похитив теле